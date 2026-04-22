Napoli: incontro a Londra con Maresca

Redazione Ilovepalermocalcio Aprile 22, 2026
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Enzo Maresca/ fonte Ansafoto- ilovepalermocalcio.com

Secondo quanto riportato da TuttoMercatoWeb, nei giorni scorsi si sarebbe svolto a Londra un incontro tra il Napoli e Enzo Maresca, tecnico attualmente libero dopo l’esperienza al Chelsea. Al centro del colloquio, la possibilità di affidargli la panchina azzurra in vista della prossima stagione.

Stando all’indiscrezione firmata da Andrea Losapio, Maresca avrebbe dato una disponibilità di massima al progetto del club partenopeo, anche se sullo sfondo resta forte l’interesse del Manchester City, che al momento sembrerebbe in vantaggio nella corsa all’ex allenatore del Parma.


Molto dipenderà anche dalla situazione legata ad Antonio Conte, ancora sotto contratto con il Napoli. A fine stagione è previsto un confronto con il presidente Aurelio De Laurentiis, durante il quale l’allenatore potrebbe chiedere maggiori garanzie tecniche ed economiche per proseguire il proprio percorso in azzurro.

La sensazione, secondo TMW, è che il Napoli stia valutando diversi scenari per il futuro: da una parte la continuità con Conte attraverso nuovi investimenti, dall’altra l’idea di ripartire con un profilo come Maresca, considerato capace di valorizzare i giovani talenti e costruire un progetto sostenibile ma competitivo.

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