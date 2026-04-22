Venezia, Haps: «Rinnovo? Penso solo a vincere le partite»

Il Venezia continua la propria corsa verso la Serie A e venerdì sarà atteso dalla delicata sfida contro l’Empoli. I lagunari, inoltre, chiuderanno il campionato affrontando il Palermo nell’ultima giornata, in una gara che potrebbe rivelarsi decisiva per gli obiettivi di entrambe le squadre.

In vista del match, l’esterno del Venezia Ridgeciano Haps è intervenuto in conferenza stampa, parlando del suo momento personale e delle ambizioni del club.





«Mi sento molto bene. Il modo in cui giochiamo e l’idea dell’allenatore si adattano perfettamente al mio ruolo. Quando sei in una squadra così, tutto diventa più facile e sono molto felice di poter aiutare la squadra in questo modo».

Sul futuro, Haps ha preferito non sbilanciarsi: «Non sto pensando al mio contratto in questo momento. Tutti sanno che sono felice a Venezia, ma ora il mio unico obiettivo è vincere le partite».

Infine, l’olandese ha sottolineato il valore della stagione che sta vivendo: «Questa è probabilmente la mia migliore stagione. Soprattutto per gol e assist, i numeri sono i migliori della mia carriera».