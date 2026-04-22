Palermo, invasione rosanero a Reggio Emilia: il dato aggiornato sui biglietti venduti

Il Palermo sarà impegnato sabato alle ore 15 sul campo della Reggiana 1919 per una sfida importante che si preannuncia accompagnata da un grande seguito di tifosi rosanero.

Ancora una volta, infatti, il popolo palermitano risponde presente: per Reggiana-Palermo sono stati già venduti 1.895 biglietti, numeri che confermano l’entusiasmo e la vicinanza della tifoseria alla squadra. Di questi, ben 1.309 tagliandi sono stati acquistati per il settore ospiti, segnale di un vero e proprio nuovo esodo rosanero verso Reggio Emilia.





Un dato significativo che testimonia la passione dei sostenitori del Palermo, pronti a sostenere la squadra anche lontano dal Barbera in un momento delicato della stagione. Al “Città del Tricolore”, dunque, i rosanero potranno contare ancora una volta su una cornice di pubblico importante.