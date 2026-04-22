Klinsmann, intervento riuscito: operazione alla vertebra cervicale eseguita con successo

Redazione Ilovepalermocalcio Aprile 22, 2026
palermo cesena 2-0 (43) le Douaron klinsmann

Ore di apprensione, poi il sospiro di sollievo. Jonathan Klinsmann è stato operato questa mattina alla vertebra cervicale C1 dopo il grave infortunio rimediato nel finale di Palermo-Cesena.

Come comunicato ufficialmente dal Cesena, l’intervento è perfettamente riuscito.


«OPERAZIONE RIUSCITA» – «Cesena FC comunica che, nella giornata odierna, Jonathan Klinsmann è stato sottoposto ad un intervento chirurgico per la stabilizzazione della frattura alla prima vertebra cervicale, occorsa durante la partita giocata contro il Palermo FC. L’operazione, svolta dall’equipe medica guidata dal dottor Stefan Hemmer, presso la clinica ortopedica dell’Heidelberg University Hospital, si è conclusa con successo».

«ORA IL RECUPERO» – Il portiere bianconero inizierà nei prossimi giorni il percorso riabilitativo, dopo un’operazione delicata che aveva tenuto con il fiato sospeso famiglia, club e tutto l’ambiente.

Restano lunghi i tempi di recupero, ma la notizia più importante è arrivata: Klinsmann ha superato l’intervento.

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