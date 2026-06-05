Corriere dello Sport: “Serie A 2026-27, oggi il calendario: Inter possibile apripista, ecco tutti i vincoli”

Redazione Ilovepalermocalcio Giugno 5, 2026

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Pallone Serie A - fonte lapresse - ilovepalermocalcio

È il giorno del calendario della Serie A 2026-27. Alle 18.30, dal Teatro Regio di Parma, saranno svelate le 38 giornate del prossimo campionato, costruite attraverso il supporto di Fastbreak AI, la piattaforma già utilizzata negli Stati Uniti da NBA, NHL e MLB per la gestione dei calendari sportivi.

Come evidenzia il Corriere dello Sport, con il benestare delle televisioni potrebbe essere l’Inter ad aprire ufficialmente il nuovo campionato sabato 22 agosto. Sebbene non esista più la regola che garantiva ai campioni d’Italia l’onore del debutto inaugurale, i broadcaster potrebbero comunque spingere per una soluzione di questo tipo.


La stagione si concluderà il 30 maggio 2027, una settimana più tardi rispetto all’ultima annata. Il calendario potrà beneficiare dell’assenza di Mondiali ed Europei estivi, con l’unico appuntamento internazionale rappresentato dalla Final Four di Nations League in programma dal 9 al 13 giugno.

Come sottolinea il Corriere dello Sport, la costruzione del calendario tiene conto di una quantità enorme di variabili: esigenze televisive, ordine pubblico, impegni europei, disponibilità degli stadi e perfino eventi extrasportivi che potrebbero interferire con le gare.

L’amministratore delegato della Lega Serie A, Luigi De Siervo, ha spiegato: «Serve un equilibrio tra le esigenze sportive, il rispetto dei tifosi, le necessità delle tv, i vincoli organizzativi e le disposizioni territoriali, in un contesto sempre più complesso».

Tra i principali paletti confermati dal Corriere dello Sport, i derby non potranno essere programmati né alla prima né all’ultima giornata e nemmeno nel turno infrasettimanale della nona giornata. Resta inoltre il format del calendario asimmetrico: il girone di ritorno non seguirà lo stesso ordine dell’andata e tra una sfida e la sua replica dovranno trascorrere almeno otto giornate.

Particolare attenzione sarà riservata anche alle squadre impegnate nelle competizioni europee. Inter, Napoli, Roma e Como non potranno affrontare Juventus e Milan in alcune giornate collocate tra due impegni UEFA dei bianconeri e dei rossoneri. Lo stesso criterio verrà applicato anche nei confronti dell’Atalanta.

Il Corriere dello Sport evidenzia inoltre come il Como abbia ottenuto la possibilità di disputare le prime tre giornate in trasferta. La richiesta è stata accolta per consentire il completamento dei lavori di adeguamento dello stadio Sinigaglia agli standard UEFA.

Curiosamente non è stato inserito alcun vincolo specifico per evitare la contemporaneità tra il derby di Roma e la finale degli Internazionali d’Italia di tennis, una situazione che nella scorsa stagione aveva generato polemiche e problemi organizzativi. Secondo gli organizzatori, tuttavia, eventuali sovrapposizioni potranno essere gestite più facilmente grazie alla diversa collocazione delle date.

L’attesa è ormai agli sgoccioli: tra poche ore tifosi, società e addetti ai lavori conosceranno il percorso completo che accompagnerà la Serie A 2026-27 fino al prossimo 30 maggio.

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