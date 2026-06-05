Corriere dello Sport: “Serie B, mercato e panchine in fermento: Avellino scatenato, Cesena su Galloppa, Catanzaro riparte da Antonini”

La Serie B entra sempre più nel vivo tra trattative, cambi in panchina e programmi per la prossima stagione. Dal mercato dell’Avellino ai nuovi assetti dirigenziali del Cesena, passando per le ambizioni del Catanzaro e le strategie delle neopromosse, il campionato cadetto è già in pieno movimento.

Come riportano Francesco Paletti e Beniamino Pescatore sul Corriere dello Sport, il Cesena è pronto ad accogliere Andrea Mancini, che ha risolto il contratto con la Sampdoria e firmerà fino al 30 giugno 2027 con opzione per un’ulteriore stagione. L’ufficialità è attesa nei prossimi giorni, mentre per la panchina prende quota Daniele Galloppa, fresco campione d’Italia Primavera con la Fiorentina. Restano invece in calo le quotazioni di Ashley Cole, anche se il presidente Aiello non ha ancora escluso la possibilità di una conferma.





A sostegno della scelta è intervenuto anche Roberto Mancini: «Gli ho consigliato di accettare subito. Il Cesena è un club importante, glorioso e rappresenta una piazza prestigiosa come la Romagna».

Secondo Francesco Paletti e Beniamino Pescatore sul Corriere dello Sport, l’Avellino continua a essere una delle società più attive sul mercato. Il direttore sportivo Aiello ha effettuato un sondaggio con il Nizza per il fantasista Rares Ilie, reduce dalle esperienze con Catanzaro ed Empoli. Piacciono anche Samuele Mulattieri del Sassuolo, Giacomo Faticanti della Juventus Next Gen e Brando Moruzzi, esterno della Juventus reduce dal prestito all’Empoli.

In casa Reggiana è ufficiale l’avvio di un nuovo corso dirigenziale. Dopo l’arrivo del direttore generale Ivano Vacondio e del responsabile dell’area tecnica Doriano Tosi, il nuovo direttore sportivo sarà Marco Bernardi, legato al club fino al 2027.

Per il Mantova, riferiscono ancora Francesco Paletti e Beniamino Pescatore sul Corriere dello Sport, il mercato si concentra su Jonathan Silva del Torino e Federico Chinetti del Como, mentre sul fronte allenatori il Verona accelera per Alberto Gilardino, considerato la prima scelta dell’Hellas. In alternativa restano monitorati Marco Baroni e altri profili esperti.

Catanzaro, Antonini simbolo della rinascita giallorossa

Tra i protagonisti dell’ultima stagione del Catanzaro c’è senza dubbio Matias Antonini. Il difensore brasiliano è stato uno dei pilastri della squadra di Alberto Aquilani, contribuendo alla straordinaria cavalcata culminata con la finale playoff.

Il centrale, autore di 41 presenze, 3 gol e un assist, è stato il leader tecnico della retroguardia giallorossa. Arrivato dal Taranto nel gennaio 2024, Antonini ha già collezionato 80 presenze con la maglia del Catanzaro, diventando un punto di riferimento per compagni e tifosi.

«È stata una stagione incredibile finita a un passo dal grande sogno. Da quando sono arrivato a Catanzaro non ero più il solo a sognare la Serie A. Quest’anno si è creato qualcosa di unico e speciale».

Nonostante l’interesse di alcuni club di Serie A, tra cui il Lecce, il difensore è legato al Catanzaro da altri due anni di contratto e guarda già alla prossima stagione con l’obiettivo di riprovarci.

Cremonese, si chiude l’era Giacchetta

La Cremonese ha ufficializzato la separazione da Simone Giacchetta, direttore sportivo protagonista di uno dei cicli più importanti della storia recente grigiorossa.

Durante il quinquennio della sua gestione il club ha conquistato due promozioni in Serie A e raggiunto una storica semifinale di Coppa Italia. Ora la società del presidente Arvedi è pronta ad aprire una nuova fase e valuta diversi profili per il ruolo di direttore sportivo. Tra i nomi accostati alla Cremonese figura anche Guido Angelozzi.

Benevento, continuità e giovani per restare competitivo

Il Benevento vuole affrontare il ritorno in Serie B senza stravolgimenti. Il presidente Vigorito ha scelto di proseguire nel segno della continuità confermando la struttura tecnica composta da Marcello Carli, Padella e Antonio Floro Flores.

La spina dorsale della squadra sarà confermata, con elementi di esperienza come Scognamillo, Maita e Tumminello destinati a restare protagonisti. Il mercato sarà mirato e servirà soprattutto a completare l’organico con un rinforzo per reparto.

Tra le priorità figura la permanenza di Andrea Ceresoli, esterno di proprietà dell’Atalanta, per il quale il club sannita punta a rinegoziare le condizioni economiche dell’operazione.

Vicenza, base solida per affrontare la Serie B

Il Vicenza si prepara al ritorno in Serie B dopo quattro anni e riparte dalle certezze costruite durante la cavalcata vincente in Serie C.

Il rinnovo di Fabio Gallo rappresenta il primo tassello della programmazione biancorossa. Il club punta inoltre a trattenere il portiere Gagno e continua a dialogare con il Bologna per il difensore Wisdom Amey.

Sul mercato piace Antonio Metlika del Lecco, mentre resta viva la pista che porta a Nicolò Cudrig della Juventus Next Gen. Da valutare anche il futuro di Matteo Della Morte e quello di Stuckler, il cui cartellino appartiene alla Cremonese.

Arezzo, ringiovanimento e valorizzazione dei giovani

Dopo aver avviato i lavori per il nuovo stadio, l’Arezzo concentra le proprie attenzioni sul mercato. Il direttore sportivo Cutolo vuole costruire una rosa giovane, puntando sui contributi legati al minutaggio.

Per la porta si valutano Tommaso Martinelli, Diego Mascardi e Alessandro Nunziante. Accanto ai giovani saranno confermati elementi di esperienza come Giacomo Venturi e Artur Ionita, considerati fondamentali per accompagnare la crescita del gruppo.

In attacco resteranno punti fermi Pattarello, Arena e Tavernelli, mentre il club cerca un nuovo esterno offensivo e un centravanti di categoria per completare il reparto.