Corriere dello Sport: “Palermo, Trimboli nel mirino”

Il Palermo continua a pianificare il futuro e guarda con attenzione al mercato per costruire una squadra ancora più competitiva in vista della prossima stagione. Come racconta Antonio La Rosa sul Corriere dello Sport, tra i profili monitorati dalla dirigenza rosanero c’è anche quello di Simone Trimboli, centrocampista del Mantova che potrebbe diventare uno dei nomi caldi dell’estate.

Secondo quanto riportato da Antonio La Rosa sul Corriere dello Sport, il Palermo non segue soltanto gli esterni offensivi Davide Bragantini e Tommaso Marras, ma ha acceso i riflettori anche sul mediano classe 2002. Trimboli è attualmente in trattativa con il Mantova per il rinnovo del contratto in scadenza nel 2027, ma la situazione resta aperta e il club rosanero osserva con attenzione gli sviluppi.





Come evidenzia Antonio La Rosa sul Corriere dello Sport, il Palermo è pronto a intervenire in maniera significativa nel reparto di centrocampo. Alcune certezze non saranno messe in discussione: Ranocchia, Segre e Palumbo rappresentano infatti punti fermi del progetto tecnico di Filippo Inzaghi e costituiscono la base dalla quale ripartire.

Diverso il discorso per altri elementi della rosa. Antonio La Rosa sul Corriere dello Sport sottolinea come Gomes e Blin siano tra i giocatori maggiormente indiziati a lasciare Palermo durante questa sessione di mercato. Anche Giovane non verrà riscattato, mentre Vasic potrebbe proseguire la propria carriera altrove per trovare maggiore continuità.

Il direttore sportivo Carlo Osti è quindi al lavoro per individuare profili capaci di aumentare qualità e profondità del reparto. L’obiettivo è quello di consegnare a Inzaghi un centrocampo più completo, con alternative in grado di mantenere elevato il livello competitivo durante tutta la stagione.

Nel frattempo il Palermo continua a portare avanti anche le proprie iniziative sociali. Come ricorda Antonio La Rosa sul Corriere dello Sport, nei giorni scorsi è stato inaugurato il campetto di Piazza Magione, riqualificato grazie al progetto “Palermo in the Community” realizzato in collaborazione con il Comune.

Durante l’evento è intervenuto il presidente Dario Mirri, che ha ribadito la volontà del club di incidere positivamente sul territorio e ha lanciato un messaggio in vista della prossima stagione.

«È la dimostrazione che il calcio può fare cose concrete per la città. La prossima stagione? Ci sono un amministratore delegato, un direttore sportivo e un allenatore. Sono loro i responsabili. Devono portare risultati e io me li aspetto da presidente, da azionista e da tifoso. Si riparte dalla passione vista contro il Catanzaro. Tutti hanno una responsabilità ancora più alta».