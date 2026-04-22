Pisa, rottura tra Knaster e Vaira per l’ex rosa Hiljemark

Redazione Ilovepalermocalcio Aprile 22, 2026
VAIRA

La stagione del Pisa in Serie A quest’anno è stata condizionata da un andamento decisamente negativo, con il destino della squadra che sembrerebbe ormai inevitabilmente in Serie B.

Ad alimentare il momento negativo dei toscani anche l’esonero del direttore sportivo Vaira, con l’arrivo di Gabbanini per sostituirlo. Secondo quanto riportato da “Il Tirreno”, la frattura tra il patron Alexander Knaster e l’ormai ex direttore sportivo sarebbe legata alla posizione sull’ex rosa Oscar Hiljemark.


Il tecnico, infatti, non rientrava nei piani del ds, orientato a cambiare guida in vista della Serie B. La società, al contrario, ha scelto la continuità, confermando l’allenatore anche per la prossima stagione: una divergenza che ha portato alla rottura definitiva e alla separazione.

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