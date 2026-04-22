Palermo, lavoro offensivo a Torretta: Inzaghi prepara la sfida alla Reggiana

Redazione Ilovepalermocalcio Aprile 22, 2026
Inaugurazione Centro Sportivo Palermo (106) campi allenamento

Prosegue la marcia di avvicinamento del Palermo alla trasferta di Reggio Emilia. Secondo quanto comunicato dal club rosanero, la squadra guidata da Filippo Inzaghi ha sostenuto questa mattina una nuova seduta di allenamento al centro sportivo di Torretta.

Dopo una prima fase di riscaldamento tecnico, i rosanero hanno concentrato il lavoro sull’attacco della porta, con esercitazioni specifiche dedicate alla finalizzazione. A chiudere la seduta, spazio anche a lavori individuali, utili per affinare condizione e dettagli tattici in vista della sfida contro la Reggiana.


Un programma mirato, dunque, che conferma la volontà di Inzaghi di tenere alta l’intensità e curare ogni particolare in un momento decisivo della stagione.

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