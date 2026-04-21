Fumetti, gaming e cosplay: a Palermo torna l’Expo Comics & Games

Dal 23 al 26 aprile 2026 la Fiera del Mediterraneo di Palermo si prepara a trasformarsi nuovamente nel cuore pulsante della cultura nerd con la quinta edizione di Expo Comics & Games, uno degli eventi più attesi dagli appassionati di fumetti, videogiochi e cosplay.

Il taglio del nastro è previsto per giovedì 23 aprile alle ore 11, dando ufficialmente il via a quattro giorni di spettacolo, incontri e intrattenimento. Organizzata da Mediexpo, la manifestazione si conferma un punto di riferimento a livello nazionale, capace di richiamare visitatori, espositori e ospiti da tutta Italia e dall’estero.





Expo Comics & Games 2026 offrirà un programma ricchissimo: stand espositivi, aree gaming, workshop, panel e sessioni di autografi con fumettisti, doppiatori, attori e creator. Non mancheranno anteprime di giochi da tavolo e videogiochi, oltre a laboratori e incontri dedicati ai professionisti del settore.

Grande spazio anche al cosplay, con scenografie immersive, aree tematiche e competizioni dedicate, insieme a tornei e sfide con premi in palio. Le serate saranno arricchite da spettacoli e concerti, tra cui l’attesissimo live di Giorgio Vanni, in programma venerdì 24 aprile alle ore 21. Un evento pensato per tutte le età, dove immaginazione, creatività e intrattenimento si incontrano per dare vita a un’esperienza unica nel suo genere.