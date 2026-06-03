Repubblica: “Dua Lipa e Callum Turner, Palermo e Bagheria blindate per il matrimonio dell’anno”

Palermo e Bagheria si preparano ad accogliere uno degli eventi mondani più attesi dell’anno. Come racconta Repubblica Palermo, è iniziato il conto alla rovescia per i festeggiamenti delle nozze tra la popstar Dua Lipa e l’attore britannico Callum Turner, che dopo il matrimonio celebrato a Londra arriveranno in Sicilia per una tre giorni esclusiva all’insegna del lusso e della massima riservatezza.

Secondo quanto riferisce Repubblica Palermo, già da oggi scatteranno le prime limitazioni al traffico a Bagheria, mentre da domani anche il centro storico di Palermo inizierà a trasformarsi per accogliere gli oltre 200 ospiti attesi. Piazza Sant’Anna e piazza Croce dei Vespri saranno il cuore della prima grande serata in programma venerdì tra Palazzo Ganci e la Galleria d’Arte Moderna.





Come evidenzia Repubblica Palermo, il prestigioso Palazzo Ganci, celebre per avere ospitato le scene del ballo ne “Il Gattopardo” di Luchino Visconti, aprirà le porte agli sposi e agli invitati internazionali. Tra gli ospiti attesi figurano Elton John, Donatella Versace, Olivia Dean, Mark Ronson e Charli XCX, che soggiorneranno a Villa Igiea, scelta come quartier generale dell’evento.

La festa proseguirà poi negli spazi della Galleria d’Arte Moderna, riservata esclusivamente agli invitati. Repubblica Palermo riferisce che nel cortile della Gam è prevista anche un’esibizione privata di Elton John, destinata a rappresentare uno dei momenti più esclusivi dell’intera manifestazione.

L’organizzazione ha predisposto misure di sicurezza particolarmente rigide. Come sottolinea Repubblica Palermo, l’area compresa tra piazza Sant’Anna e piazza Croce dei Vespri sarà completamente interdetta al pubblico. Transenne, personale di sicurezza dedicato e controlli sugli accessi garantiranno la privacy degli ospiti. Ai residenti sono stati inoltre richiesti accordi di riservatezza che prevedono il divieto di diffondere immagini e video delle celebrazioni sui social network.

Sabato l’attenzione si sposterà invece a Bagheria. Repubblica Palermo racconta che Villa Valguarnera ospiterà il secondo grande appuntamento della festa. La storica dimora settecentesca della principessa Vittoria Alliata sarà nuovamente al centro della scena internazionale dopo essere stata scelta negli anni scorsi come location di importanti produzioni cinematografiche e pubblicitarie.

Anche nella città delle ville la sicurezza sarà massima. A partire da oggi e fino a lunedì sera diverse strade saranno interessate da limitazioni alla circolazione e alla sosta, con un dispositivo di controllo che coinvolgerà polizia municipale e personale incaricato dall’organizzazione.

L’evento continua ad attirare l’attenzione della stampa internazionale. In Sicilia sono infatti attesi inviati di alcune delle più importanti testate britanniche, tra cui Times, Daily Mail e Sun, a conferma della risonanza mondiale di una celebrazione che per alcuni giorni trasformerà Palermo e Bagheria nel centro del jet set internazionale.