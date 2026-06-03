Repubblica: “Dua Lipa e Callum Turner, Palermo e Bagheria blindate per il matrimonio dell’anno”

Redazione Ilovepalermocalcio Giugno 3, 2026
Screenshot 2026-06-03 075605

Palermo e Bagheria si preparano ad accogliere uno degli eventi mondani più attesi dell’anno. Come racconta Repubblica Palermo, è iniziato il conto alla rovescia per i festeggiamenti delle nozze tra la popstar Dua Lipa e l’attore britannico Callum Turner, che dopo il matrimonio celebrato a Londra arriveranno in Sicilia per una tre giorni esclusiva all’insegna del lusso e della massima riservatezza.

Secondo quanto riferisce Repubblica Palermo, già da oggi scatteranno le prime limitazioni al traffico a Bagheria, mentre da domani anche il centro storico di Palermo inizierà a trasformarsi per accogliere gli oltre 200 ospiti attesi. Piazza Sant’Anna e piazza Croce dei Vespri saranno il cuore della prima grande serata in programma venerdì tra Palazzo Ganci e la Galleria d’Arte Moderna.


Come evidenzia Repubblica Palermo, il prestigioso Palazzo Ganci, celebre per avere ospitato le scene del ballo ne “Il Gattopardo” di Luchino Visconti, aprirà le porte agli sposi e agli invitati internazionali. Tra gli ospiti attesi figurano Elton John, Donatella Versace, Olivia Dean, Mark Ronson e Charli XCX, che soggiorneranno a Villa Igiea, scelta come quartier generale dell’evento.

La festa proseguirà poi negli spazi della Galleria d’Arte Moderna, riservata esclusivamente agli invitati. Repubblica Palermo riferisce che nel cortile della Gam è prevista anche un’esibizione privata di Elton John, destinata a rappresentare uno dei momenti più esclusivi dell’intera manifestazione.

L’organizzazione ha predisposto misure di sicurezza particolarmente rigide. Come sottolinea Repubblica Palermo, l’area compresa tra piazza Sant’Anna e piazza Croce dei Vespri sarà completamente interdetta al pubblico. Transenne, personale di sicurezza dedicato e controlli sugli accessi garantiranno la privacy degli ospiti. Ai residenti sono stati inoltre richiesti accordi di riservatezza che prevedono il divieto di diffondere immagini e video delle celebrazioni sui social network.

Sabato l’attenzione si sposterà invece a Bagheria. Repubblica Palermo racconta che Villa Valguarnera ospiterà il secondo grande appuntamento della festa. La storica dimora settecentesca della principessa Vittoria Alliata sarà nuovamente al centro della scena internazionale dopo essere stata scelta negli anni scorsi come location di importanti produzioni cinematografiche e pubblicitarie.

Anche nella città delle ville la sicurezza sarà massima. A partire da oggi e fino a lunedì sera diverse strade saranno interessate da limitazioni alla circolazione e alla sosta, con un dispositivo di controllo che coinvolgerà polizia municipale e personale incaricato dall’organizzazione.

L’evento continua ad attirare l’attenzione della stampa internazionale. In Sicilia sono infatti attesi inviati di alcune delle più importanti testate britanniche, tra cui Times, Daily Mail e Sun, a conferma della risonanza mondiale di una celebrazione che per alcuni giorni trasformerà Palermo e Bagheria nel centro del jet set internazionale.

Altre notizie

Screenshot 2026-06-02 074840

Repubblica: “Terremoto nel Sud Italia. Non si registrano danni La profondità dell’evento a 250 chilometri ha scongiurato il peggio”

Redazione Ilovepalermocalcio Giugno 2, 2026
Screenshot 2026-06-02 071136

Dua Lipa dice sì a Londra. A Palermo tre giorni di feste: «La mia scelta sulla Sicilia? Quando ero in vacanza mi hanno fatto vivere da persona normale»

Redazione Ilovepalermocalcio Giugno 2, 2026
Screenshot_2026-06-02-00-32-01-676_com.google.android.googlequicksearchbox-edit

Scossa di terremoto a Palermo: epicentro in Calabria

Redazione Ilovepalermocalcio Giugno 2, 2026
Screenshot 2026-06-01 154543

Tragedia nel calcio greco: morto Marios Oikonomou, ex difensore di Cagliari, Bologna e Sampdoria

Redazione Ilovepalermocalcio Giugno 1, 2026
Screenshot 2026-05-31 075357

Repubblica: “Palermo, da Palazzo Ganci alla Gam. La tre giorni blindata per le nozze di Dua Lipa”

Redazione Ilovepalermocalcio Maggio 31, 2026
rilpalermo__clip_show_656_ori_crop_MASTER__0x0

Radio Italia Live torna a Palermo: cresce l’attesa per il cast, ecco quando verrà svelato

Redazione Ilovepalermocalcio Maggio 28, 2026
Screenshot 2026-05-27 073839

Repubblica: “Dua Lipa sposa a Bagheria. Prova vestito con Versace, tra gli ospiti Elton John”

Redazione Ilovepalermocalcio Maggio 27, 2026
Screenshot 2026-05-27 062810

Giornale di Sicilia: “Dua Lipa pronta a sposarsi a Palermo: weekend blindato in città”

Redazione Ilovepalermocalcio Maggio 27, 2026
Palermo Catanzaro 2-0 Logo Play (134) coreografia alessia tifosi

L’ultimo saluto della Curva Nord 12 ad Alessia: “Era instancabile, non ha mai smesso di lottare”

Redazione Ilovepalermocalcio Maggio 24, 2026
Screenshot 2026-05-20 155417

Casino non AAMS per italiani guida pratica completa

Redazione Ilovepalermocalcio Maggio 20, 2026
Screenshot 2026-05-16 065917

Repubblica: “Palermo, stop alle piste ciclabili di corso Calatafimi e viale Regione: rinviati i progetti del Pnrr”

Redazione Ilovepalermocalcio Maggio 16, 2026
Screenshot 2026-05-15 063035

Repubblica: “Bonagia, lo skatepark da un milione resta chiuso: rabbia e degrado tra i giovani del quartiere”

Redazione Ilovepalermocalcio Maggio 15, 2026

Ultimissime

Screenshot 2026-06-03 075605

Repubblica: “Dua Lipa e Callum Turner, Palermo e Bagheria blindate per il matrimonio dell’anno”

Redazione Ilovepalermocalcio Giugno 3, 2026
Palermo Juve Stabia 1-0 (48) dionisi

Watford, Dionisi a un passo: oggi l’incontro decisivo per chiudere l’accordo

Redazione Ilovepalermocalcio Giugno 3, 2026
Palermo Catanzaro 2-0 Logo Play (152) pierozzi

Giornale di Sicilia: “Palermo, Pierozzi verso la nuova sfida. Inzaghi lo rilancia da terzino nel 4-3-3”

Redazione Ilovepalermocalcio Giugno 3, 2026
PALERMO MANTOVA RUI MODESTO

Giornale di Sicilia: “Palermo, obiettivo Rui Modesto. Il club tratta con l’Udinese per il ritorno”

Redazione Ilovepalermocalcio Giugno 3, 2026
Inaugurazione Centro Sportivo Palermo (51) schifani galassi mirri Brian Marwood

La Sicilia: “Barbera, Schifani replica sulle polemiche: «Scelta strategica per Euro 2032»”

Redazione Ilovepalermocalcio Giugno 3, 2026