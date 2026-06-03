Tuttosport: “Juve Stabia, ore decisive per il futuro. Spera il Bari”

Redazione Ilovepalermocalcio Giugno 3, 2026
Palermo Juve Stabia 2-2 (56) abate

La giornata di oggi potrebbe segnare il destino della Juve Stabia. Come riporta Tuttosport, al Tribunale di Napoli andrà in scena un’udienza considerata cruciale per il futuro del club campano, chiamato a garantire l’iscrizione al prossimo campionato di Serie B entro la scadenza del 16 giugno ed evitare uno scenario che potrebbe portare al fallimento societario.

L’appuntamento è fissato davanti alla sezione misure di prevenzione presieduta da Teresa Arenello. Saranno presenti gli amministratori giudiziari Ferrara e Scarpa, che guidano la società dallo scorso autunno, oltre al questore di Napoli Agricola e ai magistrati del pool anticamorra e della Direzione Nazionale Antimafia. Un vertice delicatissimo che, come sottolinea Tuttosport, potrebbe sbloccare una situazione societaria estremamente complessa.


Tra i convocati figura anche Francesco Agnello, rappresentante della Stabia Capital Srl, la società che aveva rilevato la Juve Stabia da Solmate per la cifra simbolica di un euro. Le quote della società, che dispone di un capitale sociale di appena 2.000 euro, sono state però sequestrate dalla Polizia lo scorso 8 maggio.

Nel corso dell’udienza, Agnello dovrà dimostrare di possedere le risorse necessarie per garantire l’iscrizione della Juve Stabia al prossimo campionato e assicurare una prospettiva stabile al club. Una possibilità che, secondo quanto evidenzia Tuttosport, non viene considerata particolarmente realistica dagli ambienti giudiziari coinvolti nella vicenda.

Per questo motivo verranno valutate anche possibili soluzioni alternative. Negli ultimi giorni sono emerse due manifestazioni d’interesse ritenute concrete. La prima arriva dalla Domus Srl, rappresentata da Alfredo Guerri, mentre la seconda è quella della Swiss Golf Holding Srl dell’imprenditore Zeljko Jelelkovic. Entrambe le realtà parteciperanno all’udienza odierna e non si esclude che possano aggiungersi ulteriori soggetti interessati.

Secondo Tuttosport, anche una parte dell’imprenditoria locale sarebbe pronta a fare la propria parte attraverso operazioni di sponsorizzazione e sostegno economico al club. L’obiettivo comune è individuare una proprietà solida che possa consentire alla Juve Stabia di rispettare tutti gli adempimenti necessari per l’iscrizione alla Serie B.

Qualora dall’udienza emergesse una soluzione credibile per il futuro societario, scatterebbe immediatamente la corsa contro il tempo per completare tutta la documentazione richiesta dalla Lega. Per ottenere l’iscrizione sarà infatti necessario presentare una fideiussione da 800 mila euro e regolarizzare stipendi, contributi, debiti fiscali e previdenziali fino al mese di maggio.

Al momento la situazione della Juve Stabia rappresenta il principale caso aperto all’interno del panorama della Serie B. Come ricorda Tuttosport, in caso di mancata iscrizione del club campano, il posto verrebbe assegnato alla squadra sconfitta nei playout, ovvero il Bari, retrocesso sul campo dopo il doppio confronto con il Südtirol.

Paradossalmente, mentre il futuro societario resta appeso a un filo, a Castellammare di Stabia sono già iniziati importanti lavori di ammodernamento dello stadio Romeo Menti. Sono stati rimossi i moduli pubblicitari a bordo campo e nelle prossime settimane verrà installato un nuovo manto sintetico di ultima generazione. L’intervento, dal valore complessivo di 806 mila euro, consentirà all’impianto di rispettare tutti gli standard richiesti per le competizioni professionistiche.

Una situazione che rischia di assumere contorni beffardi. La Juve Stabia, infatti, ha appena concluso una stagione straordinaria sotto la guida di Ignazio Abate, spingendosi fino alle semifinali playoff nonostante le difficoltà societarie che hanno accompagnato l’intera annata.

Anche nell’ipotesi migliore, però, la prossima stagione partirebbe in salita. Il club campano dovrà infatti scontare una penalizzazione di due punti in classifica per irregolarità amministrative relative alla scadenza dello scorso aprile.

Per questo motivo l’udienza di oggi rappresenta molto più di un semplice passaggio burocratico. È il primo e più importante passo di una corsa contro il tempo che potrebbe decidere il futuro della Juve Stabia e dell’intera Serie B.

Altre notizie

aquilani catanzaro

Corriere dello Sport: “Catanzaro, Noto prova a blindare il trio Aquilani-Polito-Morganti. Modena, rivoluzione in vista”

Redazione Ilovepalermocalcio Giugno 3, 2026
paolo-zanetti-e1684766951424 (1)

Corriere dello Sport: “Zanetti per il Pisa. Tutte le trattative del giorno in Serie B”

Redazione Ilovepalermocalcio Giugno 3, 2026
palermo pescara 5-0 (122) brunori pierozzi segre

Corriere dello Sport: “Brunori può tornare subito alla Sampdoria”

Redazione Ilovepalermocalcio Giugno 3, 2026
bianco

Monza, Bianco torna su Inzaghi: «Lo rispetto tantissimo, ma certe parole non mi erano piaciute»

Redazione Ilovepalermocalcio Giugno 2, 2026
Screenshot 2026-06-02 210818

Mantova, occhi sul futuro: Gobetti nel mirino per rinforzare la difesa

Redazione Ilovepalermocalcio Giugno 2, 2026
caccavo

Caccavo infiamma il mercato: Empoli e Frosinone sulle tracce del talento del Lumezzane

Redazione Ilovepalermocalcio Giugno 2, 2026
gargiu

Vicenza, idea Gargiulo per il centrocampo

Redazione Ilovepalermocalcio Giugno 2, 2026
MORO

Avellino, Moro nel mirino: Aiello spinge con il Sassuolo

Redazione Ilovepalermocalcio Giugno 2, 2026
GRAVINA BEDIN

Tuttosport: “Bedin apre al cambiamento: playoff da rivedere, ma senza tradire il merito sportivo”

Redazione Ilovepalermocalcio Giugno 2, 2026
Palermo Catanzaro 2-0 Logo Play (12) pigliacelli

Tuttosport: “Calabro verso il Padova, Mantova scatenato: si accende il mercato di Serie B”

Redazione Ilovepalermocalcio Giugno 2, 2026
gilardino-lapresse-mondosportivo.it

Gazzetta dello Sport: “Verona, Gilardino in pole per la rinascita: l’Hellas punta subito al ritorno in Serie A”

Redazione Ilovepalermocalcio Giugno 2, 2026
palermo pisa 1-2 (28) Brunori Caracciolo

La Nazione: “Caracciolo giura fedeltà al Pisa: «Voglio riportare il club in Serie A e chiudere qui la mia carriera»”

Redazione Ilovepalermocalcio Giugno 2, 2026

Ultimissime

Palermo Juve Stabia 2-2 (56) abate

Tuttosport: “Juve Stabia, ore decisive per il futuro. Spera il Bari”

Redazione Ilovepalermocalcio Giugno 3, 2026
Screenshot 2026-06-03 075605

Repubblica: “Dua Lipa e Callum Turner, Palermo e Bagheria blindate per il matrimonio dell’anno”

Redazione Ilovepalermocalcio Giugno 3, 2026
Palermo Juve Stabia 1-0 (48) dionisi

Watford, Dionisi a un passo: oggi l’incontro decisivo per chiudere l’accordo

Redazione Ilovepalermocalcio Giugno 3, 2026
Palermo Catanzaro 2-0 Logo Play (152) pierozzi

Giornale di Sicilia: “Palermo, Pierozzi verso la nuova sfida. Inzaghi lo rilancia da terzino nel 4-3-3”

Redazione Ilovepalermocalcio Giugno 3, 2026
PALERMO MANTOVA RUI MODESTO

Giornale di Sicilia: “Palermo, obiettivo Rui Modesto. Il club tratta con l’Udinese per il ritorno”

Redazione Ilovepalermocalcio Giugno 3, 2026