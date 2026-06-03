Tuttosport: “Sampdoria, Branco in pole per la direzione sportiva. Pisa su Zanetti, Avellino-Nesta al lavoro sul mercato”

Le panchine e il mercato continuano ad animare le strategie dei club di Serie B. Tra dirigenti, allenatori e nuovi obiettivi, sono diverse le società impegnate nella programmazione della prossima stagione. Come evidenzia Tuttosport, una delle situazioni più interessanti riguarda la Sampdoria, pronta ad affidare la direzione sportiva ad Americo Branco.

Il dirigente portoghese è sempre più vicino a diventare il nuovo uomo mercato blucerchiato. Dopo l’esperienza al Fortuna Sittard, Branco potrebbe affrontare la sua prima avventura nel calcio italiano. I contatti con la Sampdoria si sono intensificati nelle ultime ore e, salvo sorprese, l’intesa potrebbe essere raggiunta a breve.





Come sottolinea Tuttosport, la sfida principale per Branco sarà quella di conquistare la fiducia di una piazza ancora scossa dall’esonero di Andrea Mancini e dall’addio di Giovanni Invernizzi, decisioni che non hanno trovato particolare consenso nell’ambiente blucerchiato. Proprio Andrea Mancini, che aveva ancora un anno di contratto con il club ligure, è vicino a trovare una nuova sistemazione al Cesena, dove potrebbe diventare uno dei protagonisti della prossima Serie B.

Anche Pietro Accardi, dopo un anno lontano dai riflettori, è pronto a ripartire. L’ex dirigente blucerchiato viene accostato al Cagliari per raccogliere l’eredità di Angelozzi. Un’eventuale rescissione con la Sampdoria consentirebbe inoltre al club ligure di alleggerire il monte ingaggi dirigenziale.

Sul fronte panchine, il Pisa continua a lavorare per individuare il tecnico che dovrà guidare la squadra dopo la retrocessione dalla Serie A. Secondo Tuttosport, il profilo preferito resta quello di Paolo Zanetti. I contatti tra le parti sono già stati avviati, ma la concorrenza non manca. Sul tecnico veneto c’è infatti anche il Lecce, che potrebbe dover sostituire Eusebio Di Francesco nelle prossime settimane.

L’Avellino, invece, si prepara a iniziare il nuovo ciclo affidato ad Alessandro Nesta. Il club irpino si sta già muovendo sul mercato per costruire una rosa competitiva e avrebbe chiesto informazioni al Sassuolo per Luca Moro. L’attaccante classe 2001 può vantare numeri interessanti in Serie B, dove ha collezionato 95 presenze, 17 reti e 3 assist.

Come riporta Tuttosport, Nesta avrebbe inoltre indicato un altro nome particolarmente gradito: quello di Natan Girma. L’attaccante svizzero di origini eritree, già allenato dal tecnico durante l’esperienza alla Reggiana, è reduce da una stagione difficile culminata con la retrocessione in Serie C del club emiliano. L’Avellino potrebbe rappresentare per lui l’occasione ideale per rilanciarsi.

Molto attivo anche il Modena, che guarda con attenzione al mercato francofono. I canarini seguono Jorsi Manquant, centravanti classe 2005 appena svincolatosi dopo l’esperienza allo Stade Nyonnais, formazione della seconda divisione svizzera. Il giovane attaccante, cresciuto nel settore giovanile del Lione, ha realizzato 13 reti in 30 presenze nell’ultima stagione.

Il club emiliano monitora inoltre altri due giovani profili francesi. Piace l’attaccante Yanis Rafii, classe 2005 dell’Amiens, così come il terzino Elie N’Gatta, classe 2006 attualmente in forza al Sochaux.

In casa Empoli resta aperta la corsa alla panchina. Secondo Tuttosport, il duello principale riguarda Antonio Buscè e Pietro De Giorgio. Il primo conosce molto bene l’ambiente toscano, avendo vestito la maglia azzurra da calciatore, mentre il secondo arriva dal successo ottenuto con il Potenza nella Coppa Italia di Serie C.

Anche il Vicenza è al lavoro per rinforzare la rosa dopo la promozione. I biancorossi perderanno Stuckler, che farà ritorno alla Cremonese proprietaria del cartellino. Per sostituirlo la società veneta avrebbe individuato in Antonio Di Nardo il principale obiettivo offensivo. L’attaccante in uscita dal Pescara è però seguito da numerosi club e la concorrenza si preannuncia particolarmente serrata.

Con il mercato che entra progressivamente nel vivo, le prossime settimane saranno decisive per definire organigrammi, panchine e strategie delle protagoniste del prossimo campionato di Serie B.