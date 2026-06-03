Calciomercato Palermo: nel mirino tre calciatori del Mantova

Il mercato inizia a entrare nel vivo e, secondo quanto riportato da tifomantova.it, il Palermo avrebbe messo nel mirino tre dei principali talenti del Mantova: Simone Trimboli, Davide Bragantini e Tommaso Marras. I tre biancorossi, protagonisti di una seconda parte di stagione particolarmente positiva, avrebbero attirato l’attenzione del direttore sportivo rosanero Carlo Osti e del nuovo tecnico Filippo Inzaghi.

Dopo la delusione dell’eliminazione nei playoff per mano del Catanzaro, il Palermo è intenzionato a costruire una squadra competitiva per puntare con decisione alla promozione in Serie A. In quest’ottica, i profili dei tre giocatori virgiliani rappresentano opzioni interessanti per rinforzare la rosa.





Come evidenzia tifomantova.it, il Mantova sta lavorando per blindare almeno alcuni dei suoi gioielli: Trimboli ha ricevuto una proposta di rinnovo fino al 2027, mentre Bragantini e Marras sono già legati al club da contratti di lunga durata. Resta da capire se l’interesse del Palermo si tradurrà in offerte concrete nelle prossime settimane.