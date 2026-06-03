Modena, Bonato verso l’ingresso in società: sarà lui a scegliere il nuovo tecnico

Redazione Ilovepalermocalcio Giugno 3, 2026
bonato

Il nuovo corso del Modena è pronto a partire da Nereo Bonato. Secondo quanto riportato da Il Resto del Carlino, l’ex direttore sportivo del Cagliari sarebbe destinato a entrare nell’organigramma gialloblù, diventando una figura centrale nel processo di riorganizzazione tecnica avviato dal club dopo l’esonero di Andrea Sottil.

Nonostante l’ufficialità non sia ancora arrivata, l’approdo di Bonato viene considerato ormai imminente. La società emiliana punta infatti sull’esperienza del dirigente per costruire un progetto più solido e duraturo, capace di garantire maggiore continuità rispetto alle ultime stagioni.


Come evidenzia Il Resto del Carlino, Bonato lavorerà a stretto contatto con Andrea Catellani per definire le basi del nuovo progetto tecnico. Tra le priorità figura la scelta del prossimo allenatore, una decisione strategica che dovrà tenere conto non solo dei risultati immediati, ma anche della filosofia di gioco e delle prospettive future del club.

Il nuovo tecnico sarà il sesto dell’era Rivetti, un dato che testimonia la volontà della proprietà di individuare finalmente un profilo in grado di aprire un ciclo stabile e competitivo. Parallelamente, Bonato e Catellani saranno chiamati a pianificare le future strategie di mercato e a delineare l’identità della squadra che affronterà la prossima stagione.

Il Modena guarda quindi al futuro con l’obiettivo di costruire basi più solide, affidandosi all’esperienza di Bonato per inaugurare una nuova fase della propria crescita sportiva.

Altre notizie

palermo bari serie b 2-0 (1) Osti

Calciomercato Palermo: nel mirino tre calciatori del Mantova

Redazione Ilovepalermocalcio Giugno 3, 2026
Palermo Catanzaro 2-0 Logo Play (87) pallone Serie B

Tuttosport: “Sampdoria, Branco in pole per la direzione sportiva. Pisa su Zanetti, Avellino-Nesta al lavoro sul mercato”

Redazione Ilovepalermocalcio Giugno 3, 2026
Palermo Juve Stabia 2-2 (56) abate

Tuttosport: “Juve Stabia, ore decisive per il futuro. Spera il Bari”

Redazione Ilovepalermocalcio Giugno 3, 2026
Palermo Juve Stabia 1-0 (48) dionisi

Watford, Dionisi a un passo: oggi l’incontro decisivo per chiudere l’accordo

Redazione Ilovepalermocalcio Giugno 3, 2026
PALERMO MANTOVA RUI MODESTO

Giornale di Sicilia: “Palermo, obiettivo Rui Modesto. Il club tratta con l’Udinese per il ritorno”

Redazione Ilovepalermocalcio Giugno 3, 2026
aquilani catanzaro

Corriere dello Sport: “Catanzaro, Noto prova a blindare il trio Aquilani-Polito-Morganti. Modena, rivoluzione in vista”

Redazione Ilovepalermocalcio Giugno 3, 2026
paolo-zanetti-e1684766951424 (1)

Corriere dello Sport: “Zanetti per il Pisa. Tutte le trattative del giorno in Serie B”

Redazione Ilovepalermocalcio Giugno 3, 2026
palermo pescara 5-0 (122) brunori pierozzi segre

Corriere dello Sport: “Brunori può tornare subito alla Sampdoria”

Redazione Ilovepalermocalcio Giugno 3, 2026
Palermo Avellino 2-0 (77) bani

Corriere dello Sport: “Palermo, quanto pesa Bani. I numeri confermano il valore del capitano”

Redazione Ilovepalermocalcio Giugno 3, 2026
bianco

Monza, Bianco torna su Inzaghi: «Lo rispetto tantissimo, ma certe parole non mi erano piaciute»

Redazione Ilovepalermocalcio Giugno 2, 2026
Screenshot 2026-06-02 210818

Mantova, occhi sul futuro: Gobetti nel mirino per rinforzare la difesa

Redazione Ilovepalermocalcio Giugno 2, 2026
caccavo

Caccavo infiamma il mercato: Empoli e Frosinone sulle tracce del talento del Lumezzane

Redazione Ilovepalermocalcio Giugno 2, 2026

Ultimissime

bonato

Modena, Bonato verso l’ingresso in società: sarà lui a scegliere il nuovo tecnico

Redazione Ilovepalermocalcio Giugno 3, 2026
palermo bari serie b 2-0 (1) Osti

Calciomercato Palermo: nel mirino tre calciatori del Mantova

Redazione Ilovepalermocalcio Giugno 3, 2026
Palermo Catanzaro 2-0 Logo Play (87) pallone Serie B

Tuttosport: “Sampdoria, Branco in pole per la direzione sportiva. Pisa su Zanetti, Avellino-Nesta al lavoro sul mercato”

Redazione Ilovepalermocalcio Giugno 3, 2026
Palermo Juve Stabia 2-2 (56) abate

Tuttosport: “Juve Stabia, ore decisive per il futuro. Spera il Bari”

Redazione Ilovepalermocalcio Giugno 3, 2026
Screenshot 2026-06-03 075605

Repubblica: “Dua Lipa e Callum Turner, Palermo e Bagheria blindate per il matrimonio dell’anno”

Redazione Ilovepalermocalcio Giugno 3, 2026