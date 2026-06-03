Modena, Bonato verso l’ingresso in società: sarà lui a scegliere il nuovo tecnico

Il nuovo corso del Modena è pronto a partire da Nereo Bonato. Secondo quanto riportato da Il Resto del Carlino, l’ex direttore sportivo del Cagliari sarebbe destinato a entrare nell’organigramma gialloblù, diventando una figura centrale nel processo di riorganizzazione tecnica avviato dal club dopo l’esonero di Andrea Sottil.

Nonostante l’ufficialità non sia ancora arrivata, l’approdo di Bonato viene considerato ormai imminente. La società emiliana punta infatti sull’esperienza del dirigente per costruire un progetto più solido e duraturo, capace di garantire maggiore continuità rispetto alle ultime stagioni.





Come evidenzia Il Resto del Carlino, Bonato lavorerà a stretto contatto con Andrea Catellani per definire le basi del nuovo progetto tecnico. Tra le priorità figura la scelta del prossimo allenatore, una decisione strategica che dovrà tenere conto non solo dei risultati immediati, ma anche della filosofia di gioco e delle prospettive future del club.

Il nuovo tecnico sarà il sesto dell’era Rivetti, un dato che testimonia la volontà della proprietà di individuare finalmente un profilo in grado di aprire un ciclo stabile e competitivo. Parallelamente, Bonato e Catellani saranno chiamati a pianificare le future strategie di mercato e a delineare l’identità della squadra che affronterà la prossima stagione.

Il Modena guarda quindi al futuro con l’obiettivo di costruire basi più solide, affidandosi all’esperienza di Bonato per inaugurare una nuova fase della propria crescita sportiva.