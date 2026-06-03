Palermo, Segre non si ferma: lavoro a Torretta anche durante la pausa estiva

Redazione Ilovepalermocalcio Giugno 3, 2026
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Non tutti i calciatori del Palermo hanno già staccato la spina dopo la conclusione della stagione. Dopo il rompete le righe dello scorso 28 maggio, con la squadra che ha lasciato il centro sportivo per le vacanze estive, alcuni rosanero hanno deciso di proseguire il lavoro individuale in vista della prossima annata.

Tra questi c’è Jacopo Segre, che continua ad allenarsi al centro sportivo di Torretta. Il centrocampista ha infatti pubblicato sui propri canali social una foto che lo ritrae impegnato in palestra, segnale della volontà di mantenere alta la condizione fisica anche durante il periodo di pausa.


Non è il primo rosanero a mostrarsi al lavoro dopo la fine della stagione. Nelle scorse ore anche Patryk Peda aveva condiviso alcune immagini dal centro sportivo, dove sta proseguendo il proprio percorso di recupero fisico.

Un segnale di professionalità e dedizione da parte dei due giocatori, già proiettati verso la preparazione della prossima stagione con la maglia del Palermo.

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