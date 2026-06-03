Entella, occhi su Cistana dello Spezia

La Virtus Entella guarda al futuro e programma le prime mosse di mercato dopo aver conquistato una preziosa salvezza nella scorsa stagione. Il club di Chiavari è al lavoro per rinforzare la rosa a disposizione di Andrea Chiappella, con particolare attenzione al reparto difensivo.

Secondo quanto riportato da Il Secolo XIX, uno dei nomi finiti sul taccuino della dirigenza biancoceleste è quello di Andrea Cistana, esperto centrale attualmente in forza allo Spezia. Il difensore rappresenterebbe un profilo di grande affidabilità e potrebbe garantire esperienza e solidità a una retroguardia destinata a subire alcuni cambiamenti nelle prossime settimane.

L’Entella, infatti, è chiamata a intervenire in un reparto che vede il veterano Michele Marconi avvicinarsi ai 37 anni e con il futuro di Tiritiello ancora tutto da definire. Il difensore, in scadenza tra un anno, non sembrerebbe orientato al rinnovo e potrebbe lasciare il club già durante questa sessione estiva.





In questo contesto, il profilo di Cistana viene considerato particolarmente interessante. Il centrale dello Spezia potrebbe valutare l’opportunità di restare in Liguria e ripartire dalla Serie B, sposando il progetto tecnico dell’Entella. Al momento non risultano trattative avanzate, ma il suo nome resta tra quelli monitorati con maggiore attenzione dalla società chiavarese.

Le prossime settimane saranno decisive per capire se l’interesse potrà trasformarsi in una vera e propria operazione di mercato.