Avellino, nel mirino c’è Moruzzi: gli irpini puntano sul talento della Juventus

L’Avellino continua a pianificare il futuro e guarda con attenzione ai giovani più interessanti del panorama italiano. In vista della prossima stagione, la dirigenza biancoverde è al lavoro per rinforzare la rosa e tra i profili seguiti spicca quello di Brando Moruzzi, terzino sinistro di proprietà della Juventus.

Secondo quanto riportato da Tuttomercatoweb, il club irpino avrebbe individuato nel classe 2004 uno dei principali obiettivi per rinforzare la corsia mancina. Moruzzi è considerato uno dei prospetti più promettenti del suo ruolo e ha già maturato una significativa esperienza tra i professionisti nonostante la giovane età.





Nell’ultima stagione il laterale ha vestito la maglia dell’Empoli in Serie B, trovando spazio con continuità e mettendosi in evidenza nonostante le difficoltà vissute dalla squadra toscana. Le sue prestazioni hanno attirato l’attenzione di diversi club della categoria, rendendolo uno dei giovani più seguiti in vista della sessione estiva di mercato.

L’Avellino valuta con interesse il suo profilo, convinta che possa rappresentare un investimento importante sia per il presente che per il futuro. Al momento non si registrano trattative avanzate, ma il nome di Moruzzi resta tra quelli monitorati con maggiore attenzione dalla società campana.

Le prossime settimane potrebbero chiarire il futuro del giovane esterno, destinato comunque a essere uno dei protagonisti del mercato di Serie B.