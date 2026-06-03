Empoli, Obaretin ai saluti: il difensore verso una nuova avventura in Serie A

L’Empoli è al lavoro per programmare la prossima stagione dopo aver raggiunto la salvezza al termine di un campionato combattuto. Tra le valutazioni della dirigenza azzurra c’è anche quella relativa ai giocatori destinati a lasciare il club durante la sessione estiva di mercato.

Tra questi figura Nosa Obaretin, difensore centrale che non sarà riscattato dall’Empoli e farà quindi ritorno al Napoli, società proprietaria del suo cartellino. Il centrale non è riuscito a imporsi nel corso dell’ultima stagione, trovando poco spazio soprattutto nella seconda parte del campionato.

Secondo quanto riportato da PianetaEmpoli, il futuro del giocatore potrebbe però restare in Serie A. Sul difensore, infatti, avrebbe messo gli occhi il Genoa, pronto a valutare un’operazione in prestito con il club partenopeo per consentire al giovane centrale di proseguire il proprio percorso di crescita nel massimo campionato.





L’ipotesi rientrerebbe in un possibile asse di mercato tra Napoli e Genoa, che potrebbe coinvolgere anche altri giovani prospetti. Tra questi ci sarebbe anche Fini, destinato a compiere il percorso inverso con un trasferimento temporaneo alla corte di Aurelio De Laurentiis.