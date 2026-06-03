Avellino, ritorno di fiamma per Novakovich: avviati i contatti con la Reggiana

L’Avellino torna a seguire Andrija Novakovich. Secondo quanto riportato da Il Resto del Carlino, il club biancoverde ha riattivato i contatti con la Reggiana per l’attaccante serbo-americano, già sondato durante il mercato di gennaio.

Novakovich è un profilo molto apprezzato dalla dirigenza irpina, anche per i trascorsi positivi avuti con alcuni componenti dell’attuale staff tecnico. La Reggiana è disponibile a trattare, ma punta a trovare una soluzione che permetta di alleggerire il monte ingaggi senza penalizzazioni economiche.





Le parti sono al lavoro e l’ipotesi di un trasferimento in Campania nelle prossime settimane resta concreta.