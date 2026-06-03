Watford, Dionisi a un passo: oggi l’incontro decisivo per chiudere l’accordo

Alessio Dionisi è sempre più vicino a diventare il nuovo allenatore del Watford. Secondo quanto riportato su X dal giornalista Luca Cerchione, nelle prossime ore è previsto un incontro considerato decisivo per definire gli ultimi dettagli dell’accordo tra il tecnico italiano e il club inglese.

La trattativa sarebbe ormai in fase avanzata e riguarderebbe soprattutto la definizione dei bonus e degli aspetti economici accessori del contratto. Una volta superati questi ultimi passaggi, Dionisi potrebbe essere ufficialmente annunciato come nuovo manager degli Hornets.





Per l’ex allenatore del Palermo si tratterebbe della prima esperienza nel calcio inglese dopo gli anni trascorsi sulle panchine di Empoli, Sassuolo e Palermo. L’approdo al Watford rappresenterebbe una nuova sfida internazionale per il tecnico toscano, chiamato a guidare una delle società più ambiziose della Championship.

Come riferito da Luca Cerchione, l’incontro previsto per oggi potrebbe risultare determinante per arrivare alla fumata bianca e consentire al Watford di chiudere definitivamente la scelta per la panchina della prossima stagione.