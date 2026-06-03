Giornale di Sicilia: “Palermo, Pierozzi verso la nuova sfida. Inzaghi lo rilancia da terzino nel 4-3-3”

Redazione Ilovepalermocalcio Giugno 3, 2026
Palermo Catanzaro 2-0 Logo Play (152) pierozzi

Il nuovo Palermo di Filippo Inzaghi ripartirà anche dalle certezze costruite nell’ultima stagione e tra queste c’è sicuramente Niccolò Pierozzi. Come racconta Alessandro Arena sul Giornale di Sicilia, l’esterno rosanero si prepara a vivere una nuova evoluzione tattica, chiamato ad adattarsi alla difesa a quattro dopo avere già dimostrato grande duttilità nelle precedenti stagioni.

Secondo quanto riferisce Alessandro Arena sul Giornale di Sicilia, Pierozzi sarà uno dei punti fermi del nuovo corso rosanero. Alla sua terza stagione con la maglia del Palermo, il numero 27 può contare su un rapporto consolidato con Filippo Inzaghi, tecnico che lo ha già allenato ai tempi di Reggina, Salernitana e successivamente in Sicilia.


Come evidenzia Alessandro Arena sul Giornale di Sicilia, il giocatore è destinato a occupare il ruolo di terzino destro nel nuovo sistema di gioco. Un compito diverso rispetto a quello ricoperto negli ultimi mesi, quando era stato utilizzato prevalentemente come esterno a tutta fascia o come braccetto nella linea difensiva a tre.

La fiducia di Inzaghi nei suoi confronti non è mai venuta meno. Alessandro Arena sul Giornale di Sicilia sottolinea come il tecnico abbia continuato a puntare su Pierozzi anche nei momenti più delicati della stagione, contribuendo alla sua crescita sia nella fase difensiva sia in quella offensiva.

I numeri confermano il percorso di crescita dell’esterno rosanero. Nell’ultima stagione Pierozzi ha infatti fatto registrare il miglior rendimento realizzativo della sua carriera con cinque gol e quattro assist, diventando una delle principali armi offensive del Palermo lungo la corsia destra.

Il passaggio alla difesa a quattro comporterà inevitabilmente nuove responsabilità. Come spiega Alessandro Arena sul Giornale di Sicilia, il giocatore dovrà dedicare maggiore attenzione alla fase difensiva e contribuire al miglioramento dei dati del reparto arretrato, che tra stagione regolare e playoff ha incassato complessivamente 36 reti.

Resta da capire quanto il nuovo ruolo potrà incidere sulla sua produzione offensiva. L’obiettivo dello staff tecnico sarà quello di preservare la capacità di incidere negli ultimi metri, sfruttando le qualità atletiche e l’attitudine agli inserimenti che hanno caratterizzato la sua stagione migliore.

Pierozzi potrà inoltre beneficiare di una preparazione completa sin dal primo giorno di ritiro. A differenza di quanto accaduto al suo arrivo in rosanero, quando raggiunse il gruppo a preparazione già iniziata, quest’anno avrà a disposizione tutto il periodo di lavoro estivo per assimilare i nuovi meccanismi tattici e prepararsi alla trasformazione voluta da Inzaghi.

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