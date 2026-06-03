Giornale di Sicilia: “Palermo, obiettivo Rui Modesto. Il club tratta con l’Udinese per il ritorno”

Rui Modesto resta uno dei principali obiettivi del Palermo per la prossima stagione. Come racconta Massimiliano Radicini sul Giornale di Sicilia, il club rosanero è al lavoro per riportare in Sicilia l’esterno angolano, protagonista di una seconda parte di campionato che ha convinto società e staff tecnico.

Secondo quanto riferisce Massimiliano Radicini sul Giornale di Sicilia, il Palermo considera Rui Modesto un profilo perfettamente compatibile con il progetto tecnico di Filippo Inzaghi e per questo motivo sta valutando la possibilità di avviare una nuova trattativa con l’Udinese nelle prossime settimane.





Arrivato a gennaio in prestito dal club friulano, l’esterno offensivo ha avuto bisogno di tempo per recuperare da alcuni problemi fisici e per adattarsi alla realtà della Serie B. Come evidenzia Massimiliano Radicini sul Giornale di Sicilia, con il passare delle giornate l’angolano è riuscito a ritagliarsi uno spazio sempre più importante, diventando una delle armi più interessanti a disposizione del Palermo.

Velocità, progressione e capacità di creare superiorità numerica nell’uno contro uno hanno rappresentato alcune delle qualità che hanno permesso a Rui Modesto di distinguersi nel finale di stagione. Massimiliano Radicini sul Giornale di Sicilia sottolinea come il giocatore sia riuscito a garantire imprevedibilità e profondità sulle corsie laterali, sia da titolare sia a gara in corso.

Tra i momenti più significativi della sua esperienza in rosanero resta il gol realizzato nella semifinale playoff contro il Catanzaro, rete che aveva momentaneamente riaperto la qualificazione. Nella stessa sfida l’esterno colpì anche una traversa che avrebbe potuto cambiare il destino della stagione del Palermo.

Il nodo principale riguarda adesso la formula dell’operazione. Come spiega Massimiliano Radicini sul Giornale di Sicilia, il Palermo disponeva di un diritto di riscatto fissato intorno ai tre milioni di euro, cifra che la società ha deciso di non esercitare. Una scelta che non equivale però a una rinuncia definitiva al giocatore.

Nei prossimi giorni sono previsti contatti tra Palermo e Udinese per valutare eventuali margini di trattativa. Il club rosanero proverà a ottenere condizioni economiche differenti rispetto a quelle inizialmente previste, valutando diverse soluzioni che potrebbero andare da un nuovo prestito fino a un trasferimento a titolo definitivo con formule alternative.

La duttilità tattica rappresenta un ulteriore elemento a favore dell’operazione. Come evidenzia ancora Massimiliano Radicini sul Giornale di Sicilia, Rui Modesto ha giocato prevalentemente da esterno nel 3-5-2, ma possiede caratteristiche che gli consentono di adattarsi anche al 4-3-3 che Filippo Inzaghi sta studiando per il nuovo Palermo. Una versatilità che aumenta l’interesse del club e rende l’angolano uno dei primi obiettivi del mercato estivo rosanero.