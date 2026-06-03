La Sicilia: “Barbera, Schifani replica sulle polemiche: «Scelta strategica per Euro 2032»”

Redazione Ilovepalermocalcio Giugno 3, 2026
Inaugurazione Centro Sportivo Palermo (51) schifani galassi mirri Brian Marwood

Il dibattito sui 60 milioni destinati dalla Regione Siciliana alla riqualificazione del Renzo Barbera si arricchisce della posizione ufficiale del presidente Renato Schifani. Come riporta La Sicilia, il governatore è intervenuto direttamente per chiarire le motivazioni che hanno portato alla rimodulazione dei fondi FSC 2021-2027 e per rispondere alle critiche emerse negli ultimi giorni.

Nella lettera pubblicata da La Sicilia, Schifani sottolinea che le risorse destinate al progetto non sono state sottratte a opere già finanziate o a interventi in corso di realizzazione. Secondo il presidente della Regione, si tratta di somme che non risultavano ancora impegnate e che sono state destinate a un’iniziativa considerata di rilevanza strategica per l’intero territorio siciliano.


Come evidenzia La Sicilia, il presidente precisa inoltre che il contributo regionale non sarà destinato al Palermo Calcio, ma al Comune di Palermo, proprietario dell’impianto. L’obiettivo dichiarato è consentire alla città di presentare una candidatura competitiva nel percorso che porterà all’individuazione degli stadi destinati a ospitare gli Europei di calcio del 2032.

Nella sua replica, riportata da La Sicilia, Schifani richiama anche le possibili ricadute economiche dell’operazione. Secondo le stime citate dal governatore, gli eventi collegati a Euro 2032 potrebbero generare benefici economici complessivi vicini al miliardo di euro per i territori coinvolti, rendendo l’investimento sul Barbera una scelta strategica sotto il profilo infrastrutturale e turistico.

Il presidente della Regione ha inoltre rivendicato l’attenzione del proprio governo nei confronti dello sport. La Sicilia ricorda come Schifani abbia richiamato il cosiddetto “bonus palestre”, misura introdotta per sostenere le famiglie e favorire l’accesso dei giovani alle attività sportive, considerata un tassello importante delle politiche regionali dedicate al settore.

Altro passaggio centrale della nota riguarda il futuro dell’impiantistica sportiva siciliana. Come sottolinea ancora La Sicilia, il governatore ha confermato la volontà di mantenere operativo il programma finanziato con 40 milioni di euro destinati agli impianti sportivi dell’Isola, aggiungendo che eventuali ulteriori richieste per progetti immediatamente cantierabili potranno essere sostenute attraverso nuove rimodulazioni del Fondo di Sviluppo e Coesione o mediante risorse regionali.

Nella parte finale dell’articolo, La Sicilia prende atto delle precisazioni del presidente della Regione, ribadendo tuttavia come il carteggio amministrativo ricostruito nei giorni scorsi evidenzi che le risorse successivamente destinate al Barbera erano inizialmente previste per finanziare interventi sull’impiantistica sportiva regionale attraverso un apposito avviso pubblico.

La vicenda resta dunque al centro del confronto politico regionale, con il progetto di riqualificazione del Renzo Barbera che continua a rappresentare uno dei temi più discussi in vista della candidatura italiana agli Europei del 2032.

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