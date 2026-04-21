Reggiana, il ds Fracchiolla chiarisce sul futuro: «Nessun accordo con altri club»

Redazione Ilovepalermocalcio Aprile 21, 2026
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Nonostante una stagione ancora da concludere e una lotta salvezza tra permanenza diretta e playout più aperta che mai, iniziano già a circolare le prime indiscrezioni sul futuro di Domenico Fracchiolla, direttore sportivo della Reggiana.

Nelle ultime ore il ds è stato accostato alla Salernitana, ma la situazione resta in evoluzione anche per il club campano, impegnato nei playoff di Serie C e alle prese con possibili cambiamenti societari che potrebbero incidere sulle scelte future.


Intervenuto in diretta sull’emittente “Teletricolore”, il ds Fracchiolla ha voluto fare chiarezza, allontanando le voci di mercato e ribadendo la sua priorità: «Non ho firmato con nessuna squadra. È vero che sono in scadenza con la Reggiana e non ho opzioni legate alla salvezza, ma in questo momento sono totalmente concentrato sull’obiettivo del club». Parole che confermano come, almeno per ora, ogni discorso sul futuro sia rimandato, con la salvezza della Reggiana come unico pensiero.

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