Coppa Italia: l’Inter la ribalta e vola in finale, Como sconfitto 3-2
Nel ritorno della semifinale di Coppa Italia tra Inter e Como va in scena una partita spettacolare e ricca di colpi di scena, chiusa con la qualificazione dei nerazzurri alla finale dopo un finale al cardiopalma.
Un remake della sfida di campionato quello tra Inter e Como. I nerazzurri, dopo aver sofferto nei primi 50 minuti con i comaschi avanti grazie alle reti di Baturina e Da Cunha, riescono a ribaltare la gara.
Protagonista assoluto Hakan Çalhanoğlu, che cambia l’inerzia del match riportando in partita la squadra di Chivu. Nel finale arriva poi il gol del definitivo 3-2 firmato da Petar Sucic, decisivo anche in precedenza con gli assist per il centrocampista turco e infine autore della rete che vale la qualificazione in finale per i nerazzurri.
Ora l’Inter attende il proprio avversario, che uscirà dalla sfida di domani tra Atalanta e Lazio.