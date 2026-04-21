Coppa Italia: l’Inter la ribalta e vola in finale, Como sconfitto 3-2

Redazione Ilovepalermocalcio Aprile 21, 2026
inter

Nel ritorno della semifinale di Coppa Italia tra Inter e Como va in scena una partita spettacolare e ricca di colpi di scena, chiusa con la qualificazione dei nerazzurri alla finale dopo un finale al cardiopalma.

Un remake della sfida di campionato quello tra Inter e Como. I nerazzurri, dopo aver sofferto nei primi 50 minuti con i comaschi avanti grazie alle reti di Baturina e Da Cunha, riescono a ribaltare la gara.


Protagonista assoluto Hakan Çalhanoğlu, che cambia l’inerzia del match riportando in partita la squadra di Chivu. Nel finale arriva poi il gol del definitivo 3-2 firmato da Petar Sucic, decisivo anche in precedenza con gli assist per il centrocampista turco e infine autore della rete che vale la qualificazione in finale per i nerazzurri.

Ora l’Inter attende il proprio avversario, che uscirà dalla sfida di domani tra Atalanta e Lazio.

 

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