Monza, Crampsie sogna in grande: «L’obiettivo è la Champions League»

Dopo la promozione in Serie A, la presidente del Monza Lauren Crampsie ha tracciato le ambizioni del club brianzolo ai microfoni di DAZN, indicando un percorso di crescita che guarda ben oltre la semplice salvezza.

Interrogata sugli obiettivi per la prossima stagione, la numero uno biancorossa ha risposto senza esitazioni: «Obiettivo restare in Serie A? Il sogno è la Champions League. Non faccio promesse, ma dobbiamo essere ambiziosi e pensare il più in grande possibile. L’unico limite è il cielo».

Parole che testimoniano la volontà della società di costruire un progetto capace di affermarsi stabilmente nel massimo campionato e, nel tempo, competere ai più alti livelli.





Crampsie ha poi spiegato la filosofia che accompagnerà il Monza nel suo percorso di crescita, prendendo come riferimento il mondo della Formula 1: «Prendo ispirazione dai nostri partner della Formula 1: bisogna continuare a guidare verso la prossima destinazione con fame e ambizione, cercando sempre di andare il più lontano possibile».

La presidente ha infine ribadito la duplice missione del club, sportiva e commerciale: «Vogliamo certamente consolidarci in Serie A, ma anche trasformare il Monza in un brand globale».

Un messaggio chiaro, che conferma le grandi ambizioni della proprietà per il futuro del club brianzolo dopo il ritorno nella massima serie