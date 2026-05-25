Serie A, ufficiale il calendario 2026/27: via il 23 agosto, finale il 30 maggio

La Lega Serie A ha ufficializzato le date della stagione 2026/27, definendo il calendario sia del prossimo campionato di Serie A sia della Coppa Italia. A pochi giorni dalla conclusione dell’annata 2025/26, il massimo campionato italiano guarda già al futuro con una programmazione dettagliata dell’intera stagione.

Il nuovo torneo di Serie A prenderà il via domenica 23 agosto 2026 e si concluderà domenica 30 maggio 2027. Saranno soltanto due i turni infrasettimanali previsti durante la stagione: mercoledì 28 ottobre 2026 e mercoledì 6 gennaio 2027.





Confermata anche la tradizionale pausa natalizia, con il campionato che si fermerà domenica 27 dicembre 2026. Nel corso della stagione sono inoltre previste quattro soste dedicate agli impegni delle Nazionali. Le finestre FIFA coinvolgeranno le giornate del 27 settembre, 4 ottobre e 15 novembre 2026, oltre alla sosta del 28 marzo 2027.

Definito anche il calendario della Coppa Italia 2026/27. La competizione scatterà domenica 9 agosto con il turno preliminare, mentre i trentaduesimi di finale si giocheranno il 16 agosto 2026.

I sedicesimi di finale sono stati fissati per mercoledì 2 settembre 2026, con una data di riserva prevista il 15 settembre in caso di eventuali necessità organizzative.

Gli ottavi di finale verranno invece distribuiti tra il 2 e il 16 dicembre 2026, mentre il 13 gennaio 2027 rappresenterà un’ulteriore finestra disponibile per eventuali recuperi o spostamenti.

Per quanto riguarda la fase finale del torneo, i quarti di finale si disputeranno il 3 e il 10 febbraio 2027. Le semifinali manterranno il format andata e ritorno: primo round previsto il 3 marzo, ritorno fissato per il 21 aprile 2027.

La finalissima di Coppa Italia, che assegnerà il trofeo nazionale, si giocherà invece mercoledì 19 maggio 2027.

Con l’ufficializzazione delle date, i club possono ora iniziare a programmare nel dettaglio la prossima stagione sportiva, tra campionato, coppa nazionale e impegni internazionali.