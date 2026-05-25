Pedullà: “Lazio, scelta fatta per la panchina: Gattuso vicino alla firma”

La Lazio avrebbe ormai sciolto le riserve per la panchina della prossima stagione. Dopo settimane caratterizzate da indiscrezioni e numerosi profili accostati al club biancoceleste, Alfredo Pedullà rivela che la scelta di Claudio Lotito sarebbe ricaduta su Gennaro Gattuso.

Secondo quanto riportato dall’esperto di calciomercato Alfredo Pedullà, nelle ultime settimane erano circolati diversi nomi per il dopo Maurizio Sarri, da Thiago Motta a Pisacane fino a Palladino, senza però che arrivassero conferme concrete soprattutto sul fronte legato all’ex allenatore della Juventus.





Alfredo Pedullà ricorda inoltre di aver anticipato già sabato scorso l’inserimento improvviso di Gattuso nei discorsi relativi alla panchina della Lazio, una candidatura che fino a quel momento non era mai emersa con forza negli ambienti biancocelesti.

Adesso, secondo Alfredo Pedullà, la situazione sarebbe molto più definita: tra Lotito e Gattuso sarebbero già stati raggiunti accordi su base biennale. Resterebbero soltanto da completare i passaggi formali e burocratici prima dell’annuncio ufficiale.

Nel focus pubblicato da Alfredo Pedullà viene spiegato come la Lazio attenda innanzitutto la definizione del rapporto con Maurizio Sarri prima di poter formalizzare l’arrivo dell’ex tecnico del Napoli e del Milan.

Per Alfredo Pedullà, dunque, non ci sarebbero ormai più dubbi: quella che inizialmente sembrava soltanto una sorpresa di mercato sarebbe diventata una scelta concreta e condivisa all’interno del club capitolino, pronto ad affidare la squadra a Ringhio per aprire un nuovo ciclo tecnico.