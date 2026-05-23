L’Arena di Verona: “Sogliano chiama Inzaghi. Il tecnico ribadisce: resto al Palermo”

Sean Sogliano avrebbe contattato Filippo Inzaghi per il Verona. È questa l’indiscrezione riportata da Gianluca Tavellin su L’Arena di Verona, all’interno dell’articolo dedicato al futuro della direzione sportiva della Roma e ai possibili movimenti di mercato tra dirigenti e allenatori.

Secondo L’Arena di Verona, il direttore sportivo gialloblù avrebbe avuto un contatto diretto con Inzaghi, sondando la situazione del tecnico dopo l’eliminazione del Palermo nei playoff contro il Catanzaro.





Nel pezzo firmato da Gianluca Tavellin viene però sottolineato come Inzaghi abbia ribadito la volontà di restare in rosanero anche nella prossima stagione.

Il tecnico, infatti, sarebbe intenzionato a proseguire il progetto con il Palermo dopo la mancata promozione in Serie A, confermando quanto dichiarato pubblicamente anche nel post partita del “Barbera”.

L’indiscrezione riportata da L’Arena di Verona arriva in un momento delicato anche per il futuro dello stesso Sogliano, che resta tra i candidati per il ruolo di direttore sportivo della Roma insieme a Tony D’Amico dell’Atalanta.