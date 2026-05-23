L’Arena di Verona: “Sogliano chiama Inzaghi. Il tecnico ribadisce: resto al Palermo”

Redazione Ilovepalermocalcio Maggio 23, 2026
Screenshot 2026-05-23 093656

Sean Sogliano avrebbe contattato Filippo Inzaghi per il Verona. È questa l’indiscrezione riportata da Gianluca Tavellin su L’Arena di Verona, all’interno dell’articolo dedicato al futuro della direzione sportiva della Roma e ai possibili movimenti di mercato tra dirigenti e allenatori.

Secondo L’Arena di Verona, il direttore sportivo gialloblù avrebbe avuto un contatto diretto con Inzaghi, sondando la situazione del tecnico dopo l’eliminazione del Palermo nei playoff contro il Catanzaro.


Nel pezzo firmato da Gianluca Tavellin viene però sottolineato come Inzaghi abbia ribadito la volontà di restare in rosanero anche nella prossima stagione.

Il tecnico, infatti, sarebbe intenzionato a proseguire il progetto con il Palermo dopo la mancata promozione in Serie A, confermando quanto dichiarato pubblicamente anche nel post partita del “Barbera”.

L’indiscrezione riportata da L’Arena di Verona arriva in un momento delicato anche per il futuro dello stesso Sogliano, che resta tra i candidati per il ruolo di direttore sportivo della Roma insieme a Tony D’Amico dell’Atalanta.

Altre notizie

Palermo Catanzaro 2-0 Logo Play (153) cassandro pohjanpalo le douaron marcenaro

Gazzetta del Sud: “Clima ostile contro il Catanzaro, serve chiarezza sui fatti di Palermo”

Redazione Ilovepalermocalcio Maggio 23, 2026
Screenshot 2026-05-23 082647

Gazzetta dello Sport: “Bari così è un incubo”

Redazione Ilovepalermocalcio Maggio 23, 2026
Alberto Gilardino

Gazzetta dello Sport: “Modena, c’è anche Gilardino per la panchina”

Redazione Ilovepalermocalcio Maggio 23, 2026
Palermo Catanzaro 2-0 Logo Play (65)

Giornale di Sicilia: “«Ci riproveremo insieme» Il riscatto passa dai social”

Redazione Ilovepalermocalcio Maggio 23, 2026
mantova palermo (3)

Giornale di Sicilia: “Palermo, il problema trasferte ha pesato sulla corsa Serie A”

Redazione Ilovepalermocalcio Maggio 23, 2026
Palermo Catanzaro 2-0 Logo Play (115) le douaron augello johnsen augello

Giornale di Sicilia: “Palermo, cinque errori che sono costati la Serie A”

Redazione Ilovepalermocalcio Maggio 23, 2026
palermo bari serie b 2-0 (1) Osti

Repubblica: “Una squadra con la valigia tra prestiti e riscatti. Si scrive il futuro del Palermo”

Redazione Ilovepalermocalcio Maggio 23, 2026
Screenshot 2026-05-23 061853

Palanca: «Quando ho visto il Palermo segnare dopo 3 minuti ero preoccupato»

Redazione Ilovepalermocalcio Maggio 23, 2026
Inzaghi Conferenza Stampa Playoff Serie B (5)

Corriere dello Sport: “Palermo, ritiro a luglio e tour in Australia: sfida alla Juventus a Perth”

Redazione Ilovepalermocalcio Maggio 23, 2026
palermo manchester city (119) Mubarak Inzaghi Galassi

Corriere dello Sport: “Palermo, il City Group rilancia”

Redazione Ilovepalermocalcio Maggio 23, 2026
Immagine

Playout Serie B: il Südtirol pareggia e si salva, Bari retrocesso in C

Redazione Ilovepalermocalcio Maggio 22, 2026
Palermo Catanzaro 2-0 Logo Play (91) johnsen bereszynski Peda

Palermo, il messaggio di Peda: «Abbiamo lottato e combattuto fino alla fine»

Redazione Ilovepalermocalcio Maggio 22, 2026

Ultimissime

Screenshot 2026-05-23 093656

L’Arena di Verona: “Sogliano chiama Inzaghi. Il tecnico ribadisce: resto al Palermo”

Redazione Ilovepalermocalcio Maggio 23, 2026
Palermo Catanzaro 2-0 Logo Play (153) cassandro pohjanpalo le douaron marcenaro

Gazzetta del Sud: “Clima ostile contro il Catanzaro, serve chiarezza sui fatti di Palermo”

Redazione Ilovepalermocalcio Maggio 23, 2026
Screenshot 2026-05-23 082647

Gazzetta dello Sport: “Bari così è un incubo”

Redazione Ilovepalermocalcio Maggio 23, 2026
Alberto Gilardino

Gazzetta dello Sport: “Modena, c’è anche Gilardino per la panchina”

Redazione Ilovepalermocalcio Maggio 23, 2026
Palermo Catanzaro 2-0 Logo Play (65)

Giornale di Sicilia: “«Ci riproveremo insieme» Il riscatto passa dai social”

Redazione Ilovepalermocalcio Maggio 23, 2026