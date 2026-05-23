Giornale di Sicilia: “Palermo, cinque errori che sono costati la Serie A”

Il Palermo prova già a capire cosa non abbia funzionato nella stagione appena conclusa. Nell’analisi firmata da Salvatore Orifici sul Giornale di Sicilia, vengono individuati i cinque momenti chiave che avrebbero segnato in negativo il cammino dei rosanero verso la Serie A.

Secondo il Giornale di Sicilia, il Palermo ha chiuso il campionato con 72 punti, un bottino importante ma non sufficiente per evitare i playoff e conquistare la promozione diretta.





Per Salvatore Orifici, i rosanero hanno pagato soprattutto alcuni passaggi a vuoto nei momenti decisivi della stagione, episodi che avrebbero finito per indirizzare il campionato.

Nel pezzo del Giornale di Sicilia viene ricordato come Filippo Inzaghi abbia più volte parlato di «5-6 partite sbagliate» durante l’anno, sottolineando però che in una Serie B così competitiva anche pochi errori possano risultare determinanti.

La prima “istantanea” individuata da Orifici risale al 28 ottobre, quando il Monza espugnò il “Barbera” con un pesante 3-0. Una sconfitta definita dal Giornale di Sicilia come il primo vero campanello d’allarme della stagione, arrivata pochi giorni dopo il ko esterno contro il Catanzaro.

Secondo il quotidiano, quella settimana avrebbe già evidenziato come qualcosa non stesse funzionando nella rincorsa alla vetta.

Il Palermo riuscì comunque a reagire trovando continuità di risultati, ma il secondo momento decisivo della stagione arrivò nella trasferta di Mantova.

Il Giornale di Sicilia ricorda infatti il pareggio subito al 95’ con il gol di Marras, una partita dominata dai rosanero ma chiusa soltanto sull’1-1. Un risultato che, secondo Salvatore Orifici, allontanò ulteriormente il Palermo dalle prime posizioni.

Dopo una nuova serie positiva, arrivò poi il terzo frammento negativo della stagione: la sconfitta contro il Pescara ultimo in classifica il primo marzo.

Per il Giornale di Sicilia, quel ko rappresentò una mazzata pesantissima nelle ambizioni promozione della squadra di Inzaghi.

Il quarto episodio chiave individuato nell’analisi è ancora una volta contro il Monza. Il nuovo 3-0 subito dai brianzoli avrebbe infatti spento definitivamente i sogni di promozione diretta del Palermo, indirizzando la stagione verso i playoff.

Infine, il quinto e ultimo fotogramma della stagione è inevitabilmente quello del “Ceravolo”.

Secondo Salvatore Orifici sul Giornale di Sicilia, il 3-0 incassato a Catanzaro nella semifinale d’andata playoff è stato il colpo decisivo che ha compromesso il sogno Serie A, rendendo quasi impossibile la rimonta nonostante il 2-0 del ritorno al “Barbera”.

Il quotidiano conclude sottolineando come il Palermo abbia alternato momenti molto positivi a crolli improvvisi che hanno avuto un peso enorme nell’economia del campionato.

Una stagione che, secondo il Giornale di Sicilia, dovrà servire da lezione per costruire un futuro diverso e provare nuovamente l’assalto alla Serie A.