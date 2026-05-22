Tuttosport: “Inzaghi-Palermo. Rilancio doppio”

La ferita per l’eliminazione contro il Catanzaro è ancora aperta, ma in casa Palermo la delusione si starebbe già trasformando in voglia di ripartire. È questo il quadro tracciato da Tuttosport dopo la semifinale playoff persa dai rosanero.

Secondo Tuttosport, il Palermo è andato a un solo gol da una rimonta che avrebbe avuto del clamoroso dopo il 3-0 subito all’andata al “Ceravolo”. Il 2-0 del “Barbera”, però, non è bastato e ha lasciato una sensazione ancora più amara proprio per avere accarezzato l’impresa fino agli ultimi minuti.





Il quotidiano racconta anche le immagini del post partita, con Filippo Inzaghi seduto davanti alla curva rosanero visibilmente deluso, consolato poco dopo dall’abbraccio del figlio Edoardo.

Ma proprio la prestazione contro il Catanzaro, sottolinea Tuttosport, avrebbe ulteriormente rafforzato il legame tra squadra e tifosi. Gli applausi del “Barbera” e i cori rivolti ai giocatori e al tecnico rappresentano infatti il segnale di una piazza che continua a credere nel progetto.

Nel pezzo viene ricordato anche il messaggio pubblicato dalla Curva Nord, che ha voluto sottolineare l’orgoglio per l’atteggiamento della squadra e ricordare la piccola Alessia, tifosa rosanero scomparsa pochi giorni prima della semifinale d’andata.

Tuttosport evidenzia inoltre come Inzaghi abbia ribadito con forza la propria volontà di restare a Palermo anche nella prossima stagione. Attraverso le dichiarazioni rilasciate nel post partita e il successivo messaggio pubblicato sui social, il tecnico ha chiarito di voler ripartire subito per inseguire ancora la Serie A.

«Non vedo l’ora di scendere nuovamente in campo per portare Palermo dove merita», ha scritto Inzaghi, aggiungendo: «Questo stadio è magico, questa gente è magica».

Secondo Tuttosport, anche Carlo Osti dovrebbe restare al centro del progetto rosanero. Il direttore sportivo, sotto contratto fino al 2027, incontrerà nei prossimi giorni i dirigenti del City Football Group per programmare il futuro.

Il quotidiano spiega però che, qualora dovesse arrivare una separazione, il nome più caldo per la successione sarebbe quello di Davide Vagnati, ex dirigente del Torino.

La sensazione, conclude Tuttosport, è che il Palermo abbia già trasformato la delusione per l’eliminazione in nuova determinazione per tentare ancora l’assalto alla Serie A nella prossima stagione.