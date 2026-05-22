Corriere dello Sport: “Catanzaro da impresa, festa nella notte: Iemmello guida il sogno Serie A”

Il Catanzaro continua a sognare la Serie A dopo la qualificazione alla finale playoff conquistata contro il Palermo. Nel racconto firmato da Carlo Talarico sul Corriere dello Sport c’è tutta l’emozione di una città esplosa di gioia dopo il passaggio del turno ottenuto al “Renzo Barbera”.

Secondo Carlo Talarico sul Corriere dello Sport, l’impresa dei giallorossi è diventata ormai realtà: «Catanzaro da prima pagina», anche se all’interno dell’ambiente si continua a mantenere alta la concentrazione in vista della finale contro il Monza.





Il Corriere dello Sport sottolinea la difficoltà della sfida affrontata dalla squadra di Alberto Aquilani in un ambiente caldissimo come il “Barbera”: «Uscire dalla pressione di Palermo e del Palermo non era facile».

Nonostante il vantaggio di tre reti maturato all’andata al “Ceravolo”, il Catanzaro ha saputo soffrire e resistere, limitando il passivo al 2-0 e conquistando così una storica finale playoff di Serie B.

Carlo Talarico sul Corriere dello Sport racconta poi il clima di festa vissuto in Calabria dopo il rientro della squadra. Erano circa le due di notte quando il Catanzaro è stato accolto da centinaia di tifosi alle porte della città tra cori, bandiere e fumogeni.

Grande protagonista della notte giallorossa è stato Pietro Iemmello, che attraverso un megafono ha parlato direttamente ai tifosi promettendo massimo impegno anche nella finale contro il Monza.

Secondo il Corriere dello Sport, Aquilani avrebbe puntato moltissimo sulla componente emotiva del gruppo, formato da uno zoccolo duro presente ormai da anni nei playoff e da tanti giovani desiderosi di emergere.

Il quotidiano evidenzia inoltre come il Catanzaro abbia affrontato il Palermo senza rinunciare alla propria identità tattica: niente barricate, ma una squadra pronta a ripartire e ad occupare gli spazi anche nei momenti di maggiore sofferenza.

Carlo Talarico esalta anche la prova di Pigliacelli, definito fondamentale sia nelle uscite palla al piede sia negli interventi decisivi tra i pali contro i tentativi del Palermo.

Nel pezzo del Corriere dello Sport si parla infine anche delle tensioni vissute al termine della partita. La squadra e lo staff tecnico del Catanzaro, infatti, sarebbero rientrati immediatamente negli spogliatoi dopo alcune situazioni di pericolo registrate nei pressi del terreno di gioco.

La festa vera e propria sarebbe poi proseguita all’interno dello spogliatoio tra gavettoni e celebrazioni prima del rientro in Calabria con un volo privato.

Ora però, come sottolinea il Corriere dello Sport, il mantra di Aquilani è già chiaro: archiviare Palermo e concentrarsi subito sulla finale playoff contro il Monza.