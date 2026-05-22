Corriere dello Sport: “Catanzaro da impresa, festa nella notte: Iemmello guida il sogno Serie A”

Redazione Ilovepalermocalcio Maggio 22, 2026
Palermo Catanzaro 2-0 Logo Play (114) iemmello segre marcenaro

Il Catanzaro continua a sognare la Serie A dopo la qualificazione alla finale playoff conquistata contro il Palermo. Nel racconto firmato da Carlo Talarico sul Corriere dello Sport c’è tutta l’emozione di una città esplosa di gioia dopo il passaggio del turno ottenuto al “Renzo Barbera”.

Secondo Carlo Talarico sul Corriere dello Sport, l’impresa dei giallorossi è diventata ormai realtà: «Catanzaro da prima pagina», anche se all’interno dell’ambiente si continua a mantenere alta la concentrazione in vista della finale contro il Monza.


Il Corriere dello Sport sottolinea la difficoltà della sfida affrontata dalla squadra di Alberto Aquilani in un ambiente caldissimo come il “Barbera”: «Uscire dalla pressione di Palermo e del Palermo non era facile».

Nonostante il vantaggio di tre reti maturato all’andata al “Ceravolo”, il Catanzaro ha saputo soffrire e resistere, limitando il passivo al 2-0 e conquistando così una storica finale playoff di Serie B.

Carlo Talarico sul Corriere dello Sport racconta poi il clima di festa vissuto in Calabria dopo il rientro della squadra. Erano circa le due di notte quando il Catanzaro è stato accolto da centinaia di tifosi alle porte della città tra cori, bandiere e fumogeni.

Grande protagonista della notte giallorossa è stato Pietro Iemmello, che attraverso un megafono ha parlato direttamente ai tifosi promettendo massimo impegno anche nella finale contro il Monza.

Secondo il Corriere dello Sport, Aquilani avrebbe puntato moltissimo sulla componente emotiva del gruppo, formato da uno zoccolo duro presente ormai da anni nei playoff e da tanti giovani desiderosi di emergere.

Il quotidiano evidenzia inoltre come il Catanzaro abbia affrontato il Palermo senza rinunciare alla propria identità tattica: niente barricate, ma una squadra pronta a ripartire e ad occupare gli spazi anche nei momenti di maggiore sofferenza.

Carlo Talarico esalta anche la prova di Pigliacelli, definito fondamentale sia nelle uscite palla al piede sia negli interventi decisivi tra i pali contro i tentativi del Palermo.

Nel pezzo del Corriere dello Sport si parla infine anche delle tensioni vissute al termine della partita. La squadra e lo staff tecnico del Catanzaro, infatti, sarebbero rientrati immediatamente negli spogliatoi dopo alcune situazioni di pericolo registrate nei pressi del terreno di gioco.

La festa vera e propria sarebbe poi proseguita all’interno dello spogliatoio tra gavettoni e celebrazioni prima del rientro in Calabria con un volo privato.

Ora però, come sottolinea il Corriere dello Sport, il mantra di Aquilani è già chiaro: archiviare Palermo e concentrarsi subito sulla finale playoff contro il Monza.

Altre notizie

Palermo Catanzaro 2-0 Logo Play (28)

Giornale di Sicilia: “Un patto a prova di delusione, il Palermo riparte da Inzaghi”

Redazione Ilovepalermocalcio Maggio 22, 2026
703461714_1569570235169983_5142194591677011121_n

Giornale di Sicilia: “Ecco il progetto del nuovo stadio: più posti, copertura totale e nasce Casa Palermo”

Redazione Ilovepalermocalcio Maggio 22, 2026
Palermo Catanzaro 2-0 Logo Play (126) inzaghi

Repubblica: “Dal legame con la città ai rimpianti playoff: tutto il bene e il male del Palermo di Inzaghi”

Redazione Ilovepalermocalcio Maggio 22, 2026
Palermo Catanzaro 2-0 Logo Play (145) tifosi

Repubblica: “Rissa e vandalismi, i veleni di Palermo-Catanzaro”

Redazione Ilovepalermocalcio Maggio 22, 2026
resizer (1)

La Sicilia: “Addio Barbera, il nuovo stadio cambia volto: possibile anche il cambio nome”

Redazione Ilovepalermocalcio Maggio 22, 2026
Screenshot 2026-05-22 063812

Bari-Südtirol, novanta minuti da brividi: in palio c’è la Serie B

Redazione Ilovepalermocalcio Maggio 22, 2026
Palermo Catanzaro 2-0 Logo Play (104) coreografia alessia

Corriere dello Sport: “Palermo-Catanzaro, tensione al Barbera: due versioni sulla rissa in tribuna”

Redazione Ilovepalermocalcio Maggio 22, 2026
Palermo Catanzaro 2-0 Logo Play (120) marcenaro

Corriere dello Sport: “Recupero non giocato e troppi falli fischiati: nel Palermo resta il rammarico per Marcenaro”

Redazione Ilovepalermocalcio Maggio 22, 2026
Palermo Catanzaro 2-0 Logo Play (152) pierozzi

Corriere dello Sport: “Chi resta, chi parte e il nuovo Palermo di Inzaghi: da Pohjanpalo a Moreo e Tramoni”

Redazione Ilovepalermocalcio Maggio 22, 2026
Palermo Catanzaro 2-0 Logo Play (102) osti ceccaroni

Corriere dello Sport: “Il Palermo riparte da Inzaghi e Osti: pronta la svolta tattica”

Redazione Ilovepalermocalcio Maggio 22, 2026
palermo cesena 2-0 (106) corona

Palermo eliminato in semifinale playoff Serie B, Corona: «Abbiamo creato una grande famiglia»

Redazione Ilovepalermocalcio Maggio 22, 2026
Palermo Catanzaro 2-0 Logo Play (153) cassandro pohjanpalo le douaron marcenaro

Palermo-Catanzaro, il comunicato del Catanzaro: «Gestione complessiva dell’evento che ha lasciato molto a desiderare»

Redazione Ilovepalermocalcio Maggio 21, 2026

Ultimissime

Palermo Catanzaro 2-0 Logo Play (28)

Giornale di Sicilia: “Un patto a prova di delusione, il Palermo riparte da Inzaghi”

Redazione Ilovepalermocalcio Maggio 22, 2026
703461714_1569570235169983_5142194591677011121_n

Giornale di Sicilia: “Ecco il progetto del nuovo stadio: più posti, copertura totale e nasce Casa Palermo”

Redazione Ilovepalermocalcio Maggio 22, 2026
Palermo Catanzaro 2-0 Logo Play (126) inzaghi

Repubblica: “Dal legame con la città ai rimpianti playoff: tutto il bene e il male del Palermo di Inzaghi”

Redazione Ilovepalermocalcio Maggio 22, 2026
Palermo Catanzaro 2-0 Logo Play (145) tifosi

Repubblica: “Rissa e vandalismi, i veleni di Palermo-Catanzaro”

Redazione Ilovepalermocalcio Maggio 22, 2026
resizer (1)

La Sicilia: “Addio Barbera, il nuovo stadio cambia volto: possibile anche il cambio nome”

Redazione Ilovepalermocalcio Maggio 22, 2026