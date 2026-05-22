Corriere dello Sport: “Chi resta, chi parte e il nuovo Palermo di Inzaghi: da Pohjanpalo a Moreo e Tramoni”

Redazione Ilovepalermocalcio Maggio 22, 2026
Palermo Catanzaro 2-0 Logo Play (152) pierozzi

Il Palermo del futuro ripartirà dalle proprie certezze. Come riportato da Paolo Vannini sul Corriere dello Sport, dopo l’eliminazione in semifinale playoff di Serie B il club rosanero starebbe già programmando la prossima stagione insieme a Filippo Inzaghi.

Secondo Paolo Vannini sul Corriere dello Sport, quasi tutta l’attuale rosa è ancora sotto contratto. Le uniche eccezioni riguardano i portieri Joronen e Gomis, anche se per il finlandese sarebbe già stato raggiunto un accordo di massima per il rinnovo.


Il Corriere dello Sport sottolinea come l’ossatura principale della squadra dovrebbe restare invariata, puntando ancora sui calciatori più esperti e considerati punti fermi del progetto tecnico rosanero.

Tra gli intoccabili individuati da Paolo Vannini sul Corriere dello Sport ci sarebbero Bani, Augello, Palumbo e Pohjanpalo. Proprio sul difensore rosanero resterebbe il grande rimpianto legato all’infortunio accusato prima dei playoff.

Diversa invece la situazione di alcuni altri elementi della rosa, il cui futuro potrebbe dipendere anche dalle offerte di mercato. Il Corriere dello Sport cita in particolare Pierozzi, finito nel mirino di diversi club di Serie A dopo la stagione disputata con il Palermo.

Secondo Paolo Vannini, il mercato rosanero si concentrerà soprattutto sul reparto offensivo. Tornano infatti a circolare i nomi di Stefano Moreo e Matteo Tramoni, due profili che il Palermo starebbe monitorando per aumentare qualità e imprevedibilità davanti.

Infine, il Corriere dello Sport evidenzia anche la volontà del club di inserire in rosa diversi giovani under di qualità, elementi considerati fondamentali nella costruzione del nuovo Palermo targato Inzaghi.

 

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