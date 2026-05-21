Serie B, stangata sul Palermo dopo la semifinale col Catanzaro: ammenda da 20 mila euro e due turni a Palumbo

Arrivano le decisioni del Giudice Sportivo dopo le semifinali di ritorno dei playoff di Serie B disputate tra il 19 e il 20 maggio. Il Palermo, nonostante la vittoria per 2-0 contro il Catanzaro, viene pesantemente sanzionato dopo quanto accaduto al “Barbera” nel finale della sfida che ha sancito l’eliminazione dei rosanero dalla corsa promozione.

Nel comunicato ufficiale della Lega B viene confermato anzitutto il quadro dei risultati: Monza-Juve Stabia si è chiusa sul 2-1 per i brianzoli, mentre Palermo-Catanzaro è terminata 2-0, punteggio però insufficiente alla squadra siciliana per ribaltare il 3-0 subito all’andata al “Ceravolo”.





Il provvedimento più pesante riguarda proprio il Palermo, colpito da un’ammenda di 20 mila euro per il comportamento dei propri sostenitori durante e dopo la partita contro il Catanzaro. Secondo quanto riportato dal Giudice Sportivo, durante la gara sarebbero state lanciate numerose bottigliette di plastica verso i calciatori ospiti intenti a battere i calci d’angolo.

Nel referto viene inoltre segnalato il lancio di un petardo nel recinto di gioco e di un fumogeno sul terreno di gioco al 51’ della ripresa. Gli episodi sarebbero poi proseguiti anche dopo il triplice fischio, quando dagli spalti sarebbero state lanciate altre bottigliette in direzione degli ufficiali di gara mentre lasciavano il terreno di gioco.

Nel comunicato si legge inoltre che un collaboratore del Palermo avrebbe rivolto espressioni ingiuriose nei confronti della squadra arbitrale negli spogliatoi. La sanzione è stata comunque attenuata in base all’articolo 29 del Codice di Giustizia Sportiva.

Capitolo disciplinare pesante anche per Antonio Palumbo. Il centrocampista rosanero è stato squalificato per due giornate effettive e multato di 5 mila euro per avere, al termine della gara, assunto «un atteggiamento intimidatorio nei confronti dell’arbitro», rivolgendo anche critiche giudicate irrispettose. Secondo il referto, il calciatore si sarebbe allontanato soltanto grazie all’intervento dei compagni di squadra.

Una giornata di squalifica invece per Niccolò Pierozzi, punito per fallo grave di gioco.

Il Giudice Sportivo ha inoltre disposto un supplemento di istruttoria tramite la Procura Federale per fare chiarezza su quanto accaduto nel post partita di Palermo-Catanzaro. Verranno acquisiti ulteriori elementi, comprese eventuali testimonianze e documenti audio-video, prima di assumere altre eventuali decisioni disciplinari.

Sanzioni anche tra gli allenatori: una giornata di squalifica per Cristian Agnelli del Catanzaro e Maurizio D’Angelo del Palermo, entrambi espulsi per reciproche espressioni ingiuriose nel tunnel che conduce agli spogliatoi.

Tra i preparatori atletici fermati per un turno figurano Luca Alimonta del Palermo e Stefano Taparelli del Monza.

Numerosi infine gli ammoniti con diffida tra Palermo, Monza, Catanzaro e Juve Stabia, in un finale playoff particolarmente acceso sotto il profilo nervoso e disciplinare.