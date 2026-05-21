Modena, Sottil a rischio: il club valuta il cambio in panchina

Redazione Ilovepalermocalcio Maggio 21, 2026
sottil modena

Il futuro di Andrea Sottil sulla panchina del Modena resta fortemente in bilico. Dopo le ultime valutazioni interne, il club gialloblù starebbe riflettendo seriamente sulla possibilità di separarsi dall’allenatore in vista della prossima stagione.

Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, noto esperto di calciomercato, la posizione del tecnico sarebbe attualmente a serio rischio e nelle prossime ore potrebbero arrivare decisioni importanti sul futuro della guida tecnica modenese.


Nel focus di Gianluca Di Marzio viene precisato come il Modena non abbia ancora preso una decisione definitiva, ma che all’interno della società siano in corso riflessioni approfondite sulla permanenza di Sottil.

Come spiegato ancora da Gianluca Di Marzio, il club starebbe valutando se proseguire il progetto tecnico con l’attuale allenatore oppure aprire un nuovo ciclo affidandosi a un altro profilo per il prossimo campionato.

La situazione resta quindi aperta, ma secondo Gianluca Di Marzio i prossimi contatti tra le parti saranno decisivi per capire se ci saranno ancora le condizioni per andare avanti insieme oppure se si arriverà a una separazione consensuale.

Il Modena vuole programmare rapidamente la nuova stagione e la scelta relativa alla panchina rappresenta il primo nodo da sciogliere prima di entrare nel vivo della pianificazione tecnica e del mercato estivo.

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