Palermo eliminato in semifinale playoff Serie B, Lupo: «I rosanero sono la delusione della stagione»

Redazione Ilovepalermocalcio Maggio 21, 2026
lupo

Fabio Lupo analizza senza giri di parole la stagione del Palermo dopo l’eliminazione in semifinale playoff di Serie B contro il Catanzaro. Intervistato da Alessio Alaimo per TuttoMercatoWeb.com, l’ex direttore sportivo rosanero ha commentato il doppio confronto tra siciliani e calabresi, soffermandosi anche sul futuro del club di viale del Fante.

«Nell’ottica delle due partite il Catanzaro ha meritato di più. È stato costante sotto il profilo del gioco», ha dichiarato Lupo a TuttoMercatoWeb.com dopo il passaggio del turno conquistato dalla squadra di Alberto Aquilani.


Secondo l’ex dirigente di Palermo, Sampdoria e Torino, la finale playoff contro il Monza sarà tutt’altro che scontata: «Una grande sorpresa come il Catanzaro contro una grande squadra come il Monza. La Serie B è bellissima proprio per questo. Il Monza ha il vantaggio degli scontri diretti, ma questo Catanzaro può dire la sua ed essere la mina vagante».

Nel corso dell’intervista concessa ad Alessio Alaimo per TuttoMercatoWeb.com, Lupo si è espresso in maniera molto netta anche sul campionato disputato dal Palermo: «Alla luce dei risultati il Palermo doveva essere protagonista in maniera diversa. Spesso per presunzione. Sì, il Palermo è la delusione di questa stagione».

Parole pesanti quelle dell’ex ds rosanero, che ha poi affrontato il tema della ripartenza del club dopo il fallimento playoff: «Non è semplice. Bisogna capire cosa realmente non ha funzionato tenendo conto che l’organico è fatto di giocatori di buon livello. Bisognerà capire meglio il progetto tattico».

Infine, Fabio Lupo ha parlato anche degli altri playoff, quelli di Serie C: «Non è semplice. L’Ascoli è arrivato lì esprimendo il miglior gioco di tutti i gironi. Brescia, Catania e Salernitana possono puntare su organici di livello. Saranno playoff molto equilibrati».

Altre notizie

pedullà

Palermo eliminato in semifinale playoff Serie B, Pedullà esalta il Catanzaro: «Ha dato lezione a chi spende e spande»

Redazione Ilovepalermocalcio Maggio 21, 2026
Palermo Catanzaro 2-0 Logo Play (134)

Palermo-Catanzaro, online la fotogallery del match: tutte le emozioni del Barbera negli scatti di Alessandra Lo Monaco

Alessandra Lo Monaco Maggio 21, 2026
Palermo Catanzaro gol (3)

Palermo-Catanzaro, gli highlights della semifinale playoff: dal gol lampo di Pohjanpalo alla rete di Rui Modesto

Redazione Ilovepalermocalcio Maggio 20, 2026
Screenshot 2026-05-20 234158

Palermo-Catanzaro, caos in tribuna al Barbera: Polito perde la calma durante la rissa

Redazione Ilovepalermocalcio Maggio 20, 2026
cd2dfb8a-421b-4618-8200-6c86d735062b

Palermo eliminato in semifinale playoff Serie B, Inzaghi: «Ripartiremo più forti»

Redazione Ilovepalermocalcio Maggio 20, 2026
Screenshot 2026-05-20 231418

Palermo eliminato in semifinale playoff Serie B, Inzaghi: «Resto qui, non andrei neanche al Real Madrid: ci riproveremo il prossimo anno»

Redazione Ilovepalermocalcio Maggio 20, 2026
Screenshot 2026-05-20 231033

Palermo-Catanzaro, rissa in tribuna al Barbera: coinvolti Polito e i familiari

Redazione Ilovepalermocalcio Maggio 20, 2026
15d34c97-a47a-4946-a672-c8cf1223fbff

Palermo eliminato in semifinale playoff Serie B, Aquilani: «Abbiamo fatto un’impresa»

Redazione Ilovepalermocalcio Maggio 20, 2026
Screenshot 2026-05-20 225710

Palermo-Catanzaro, tensione al Barbera: scoppia una rissa in tribuna durante la Semifinale Playoff

Redazione Ilovepalermocalcio Maggio 20, 2026
2bff97cf-fc4b-41cb-9885-a9ad8fef0294

Palermo eliminato in semifinale playoff Serie B, Bani: «Abbiamo un grande rammarico»

Redazione Ilovepalermocalcio Maggio 20, 2026
palermo catanzaro (2)

Palermo-Catanzaro 2-0: le pagelle del match

Redazione Ilovepalermocalcio Maggio 20, 2026
Palermo Catanzaro gol (3)

Palermo-Catanzaro 2-0, Rui Modesto firma il finale da brividi: rosanero eliminati

Katia Virzì Maggio 20, 2026

Ultimissime

lupo

Palermo eliminato in semifinale playoff Serie B, Lupo: «I rosanero sono la delusione della stagione»

Redazione Ilovepalermocalcio Maggio 21, 2026
pedullà

Palermo eliminato in semifinale playoff Serie B, Pedullà esalta il Catanzaro: «Ha dato lezione a chi spende e spande»

Redazione Ilovepalermocalcio Maggio 21, 2026
Palermo Catanzaro 2-0 Logo Play (134)

Palermo-Catanzaro, online la fotogallery del match: tutte le emozioni del Barbera negli scatti di Alessandra Lo Monaco

Alessandra Lo Monaco Maggio 21, 2026
Palermo Catanzaro gol (3)

Palermo-Catanzaro, gli highlights della semifinale playoff: dal gol lampo di Pohjanpalo alla rete di Rui Modesto

Redazione Ilovepalermocalcio Maggio 20, 2026
Screenshot 2026-05-20 234158

Palermo-Catanzaro, caos in tribuna al Barbera: Polito perde la calma durante la rissa

Redazione Ilovepalermocalcio Maggio 20, 2026