Palermo eliminato in semifinale playoff Serie B, Lupo: «I rosanero sono la delusione della stagione»

Fabio Lupo analizza senza giri di parole la stagione del Palermo dopo l’eliminazione in semifinale playoff di Serie B contro il Catanzaro. Intervistato da Alessio Alaimo per TuttoMercatoWeb.com, l’ex direttore sportivo rosanero ha commentato il doppio confronto tra siciliani e calabresi, soffermandosi anche sul futuro del club di viale del Fante.

«Nell’ottica delle due partite il Catanzaro ha meritato di più. È stato costante sotto il profilo del gioco», ha dichiarato Lupo a TuttoMercatoWeb.com dopo il passaggio del turno conquistato dalla squadra di Alberto Aquilani.





Secondo l’ex dirigente di Palermo, Sampdoria e Torino, la finale playoff contro il Monza sarà tutt’altro che scontata: «Una grande sorpresa come il Catanzaro contro una grande squadra come il Monza. La Serie B è bellissima proprio per questo. Il Monza ha il vantaggio degli scontri diretti, ma questo Catanzaro può dire la sua ed essere la mina vagante».

Nel corso dell’intervista concessa ad Alessio Alaimo per TuttoMercatoWeb.com, Lupo si è espresso in maniera molto netta anche sul campionato disputato dal Palermo: «Alla luce dei risultati il Palermo doveva essere protagonista in maniera diversa. Spesso per presunzione. Sì, il Palermo è la delusione di questa stagione».

Parole pesanti quelle dell’ex ds rosanero, che ha poi affrontato il tema della ripartenza del club dopo il fallimento playoff: «Non è semplice. Bisogna capire cosa realmente non ha funzionato tenendo conto che l’organico è fatto di giocatori di buon livello. Bisognerà capire meglio il progetto tattico».

Infine, Fabio Lupo ha parlato anche degli altri playoff, quelli di Serie C: «Non è semplice. L’Ascoli è arrivato lì esprimendo il miglior gioco di tutti i gironi. Brescia, Catania e Salernitana possono puntare su organici di livello. Saranno playoff molto equilibrati».