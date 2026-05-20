Palermo-Catanzaro, gli highlights della semifinale playoff: dal gol lampo di Pohjanpalo alla rete di Rui Modesto

Redazione Ilovepalermocalcio Maggio 20, 2026
Palermo Catanzaro gol (3)

Una notte intensa, emozionante e piena di colpi di scena quella vissuta al “Renzo Barbera” per la semifinale playoff di Serie B tra Palermo e Catanzaro. I rosanero vincono 2-0 davanti a oltre 33 mila tifosi, ma il successo non basta per ribaltare il pesante 3-0 subito nella gara d’andata al “Ceravolo”.

Gli highlights della partita raccontano un Palermo aggressivo e determinato sin dai primi minuti. Dopo appena tre giri di lancette arriva infatti il vantaggio firmato da Pohjanpalo, bravo a sfruttare uno spiovente in area e battere Pigliacelli di testa facendo esplodere il Barbera. Un gol inizialmente controllato dal VAR e poi convalidato tra il boato dei tifosi rosanero.


Nel corso della gara il Palermo continua a spingere alla ricerca della rimonta. Tra le azioni più importanti ci sono il palo colpito da Palumbo nella ripresa, le occasioni create da Johnsen e Vasic e le parate decisive di Pigliacelli che tengono in vita il Catanzaro.

Gli highlights raccontano anche la sofferenza della squadra di Aquilani, costretta per lunghi tratti a difendersi dagli assalti rosanero in un Barbera infuocato. Joronen risponde presente sulle poche occasioni giallorosse, mentre il pubblico continua a trascinare il Palermo fino all’ultimo secondo.

All’89’ arriva il momento che riaccende definitivamente le speranze del Barbera: Rui Modesto trova il gol del 2-0 facendo esplodere nuovamente lo stadio e regalando un finale al cardiopalma. Nei sei minuti di recupero il Palermo tenta l’assalto disperato alla ricerca del terzo gol che sarebbe valso la finale playoff, senza però riuscire a completare la rimonta.

Negli highlights trovano spazio anche le straordinarie immagini della coreografia dedicata ad Alessia La Rosa, il calore incessante dei tifosi rosanero e l’atmosfera da grande notte europea vissuta al “Renzo Barbera”.

Una vittoria che lascia comunque grande amarezza al Palermo, eliminato a un solo gol dall’impresa e costretto ancora una volta a rimandare il ritorno in Serie A.

Altre notizie

Screenshot 2026-05-20 234158

Palermo-Catanzaro, caos in tribuna al Barbera: Polito perde la calma durante la rissa

Redazione Ilovepalermocalcio Maggio 20, 2026
cd2dfb8a-421b-4618-8200-6c86d735062b

Palermo eliminato in semifinale playoff Serie B, Inzaghi: «Ripartiremo più forti»

Redazione Ilovepalermocalcio Maggio 20, 2026
Screenshot 2026-05-20 231418

Palermo eliminato in semifinale playoff Serie B, Inzaghi: «Resto qui, non andrei neanche al Real Madrid: ci riproveremo il prossimo anno»

Redazione Ilovepalermocalcio Maggio 20, 2026
Screenshot 2026-05-20 231033

Palermo-Catanzaro, rissa in tribuna al Barbera: coinvolti Polito e i familiari di Aquilani

Redazione Ilovepalermocalcio Maggio 20, 2026
15d34c97-a47a-4946-a672-c8cf1223fbff

Palermo eliminato in semifinale playoff Serie B, Aquilani: «Abbiamo fatto un’impresa»

Redazione Ilovepalermocalcio Maggio 20, 2026
Screenshot 2026-05-20 225710

Palermo-Catanzaro, tensione al Barbera: scoppia una rissa in tribuna durante la Semifinale Playoff

Redazione Ilovepalermocalcio Maggio 20, 2026
2bff97cf-fc4b-41cb-9885-a9ad8fef0294

Palermo eliminato in semifinale playoff Serie B, Bani: «Abbiamo un grande rammarico»

Redazione Ilovepalermocalcio Maggio 20, 2026
palermo catanzaro (2)

Palermo-Catanzaro 2-0: le pagelle del match

Redazione Ilovepalermocalcio Maggio 20, 2026
Palermo Catanzaro gol (3)

Palermo-Catanzaro 2-0, Rui Modesto firma il finale da brividi: rosanero eliminati

Katia Virzì Maggio 20, 2026
Palermo Catanzaro gol (4)

Palermo-Catanzaro, Barbera sold out: oltre 33 mila spettatori per la semifinale playoff

Redazione Ilovepalermocalcio Maggio 20, 2026
Screenshot 2026-05-20 193052

Palermo-Catanzaro, il toccante omaggio del Catanzaro ad Alessia La Rosa al Barbera

Redazione Ilovepalermocalcio Maggio 20, 2026
e1cee9c5-97a8-4339-b1d0-83d838cff567

Palermo-Catanzaro, inaugurato al Barbera il murales dedicato ad Alessia e Joshua

Redazione Ilovepalermocalcio Maggio 20, 2026

Ultimissime

Palermo Catanzaro gol (3)

Palermo-Catanzaro, gli highlights della semifinale playoff: dal gol lampo di Pohjanpalo alla rete di Rui Modesto

Redazione Ilovepalermocalcio Maggio 20, 2026
Screenshot 2026-05-20 234158

Palermo-Catanzaro, caos in tribuna al Barbera: Polito perde la calma durante la rissa

Redazione Ilovepalermocalcio Maggio 20, 2026
cd2dfb8a-421b-4618-8200-6c86d735062b

Palermo eliminato in semifinale playoff Serie B, Inzaghi: «Ripartiremo più forti»

Redazione Ilovepalermocalcio Maggio 20, 2026
Screenshot 2026-05-20 231418

Palermo eliminato in semifinale playoff Serie B, Inzaghi: «Resto qui, non andrei neanche al Real Madrid: ci riproveremo il prossimo anno»

Redazione Ilovepalermocalcio Maggio 20, 2026
Screenshot 2026-05-20 231033

Palermo-Catanzaro, rissa in tribuna al Barbera: coinvolti Polito e i familiari di Aquilani

Redazione Ilovepalermocalcio Maggio 20, 2026