Palermo-Catanzaro, gli highlights della semifinale playoff: dal gol lampo di Pohjanpalo alla rete di Rui Modesto

Una notte intensa, emozionante e piena di colpi di scena quella vissuta al “Renzo Barbera” per la semifinale playoff di Serie B tra Palermo e Catanzaro. I rosanero vincono 2-0 davanti a oltre 33 mila tifosi, ma il successo non basta per ribaltare il pesante 3-0 subito nella gara d’andata al “Ceravolo”.

Gli highlights della partita raccontano un Palermo aggressivo e determinato sin dai primi minuti. Dopo appena tre giri di lancette arriva infatti il vantaggio firmato da Pohjanpalo, bravo a sfruttare uno spiovente in area e battere Pigliacelli di testa facendo esplodere il Barbera. Un gol inizialmente controllato dal VAR e poi convalidato tra il boato dei tifosi rosanero.





Nel corso della gara il Palermo continua a spingere alla ricerca della rimonta. Tra le azioni più importanti ci sono il palo colpito da Palumbo nella ripresa, le occasioni create da Johnsen e Vasic e le parate decisive di Pigliacelli che tengono in vita il Catanzaro.

Gli highlights raccontano anche la sofferenza della squadra di Aquilani, costretta per lunghi tratti a difendersi dagli assalti rosanero in un Barbera infuocato. Joronen risponde presente sulle poche occasioni giallorosse, mentre il pubblico continua a trascinare il Palermo fino all’ultimo secondo.

All’89’ arriva il momento che riaccende definitivamente le speranze del Barbera: Rui Modesto trova il gol del 2-0 facendo esplodere nuovamente lo stadio e regalando un finale al cardiopalma. Nei sei minuti di recupero il Palermo tenta l’assalto disperato alla ricerca del terzo gol che sarebbe valso la finale playoff, senza però riuscire a completare la rimonta.

Negli highlights trovano spazio anche le straordinarie immagini della coreografia dedicata ad Alessia La Rosa, il calore incessante dei tifosi rosanero e l’atmosfera da grande notte europea vissuta al “Renzo Barbera”.

Una vittoria che lascia comunque grande amarezza al Palermo, eliminato a un solo gol dall’impresa e costretto ancora una volta a rimandare il ritorno in Serie A.