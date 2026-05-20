Palermo-Catanzaro, inaugurato al Barbera il murales dedicato ad Alessia e Joshua

Un momento di grande emozione ha accompagnato le ore che precedono la semifinale playoff tra Palermo e Catanzaro. All’esterno dello stadio “Renzo Barbera” è stato infatti inaugurato un murales dedicato ad Alessia e Joshua, i due piccoli tifosi rosanero scomparsi prematuramente e rimasti nel cuore dell’intero popolo palermitano.

L’opera, realizzata nei pressi dell’impianto di viale del Fante, rappresenta un tributo carico di affetto e significato verso due bambini che hanno sempre vissuto con passione i colori rosanero. Tantissimi tifosi si sono fermati davanti al murales per un momento di raccoglimento tra applausi, sciarpe alzate e commozione.





L’iniziativa si inserisce in una giornata particolarmente intensa per la tifoseria del Palermo, già mobilitata per spingere la squadra di Filippo Inzaghi nella difficile rimonta contro il Catanzaro. La dedica ad Alessia e Joshua ha ulteriormente rafforzato il senso di appartenenza e unione attorno ai colori rosanero.

Il murales resterà come simbolo permanente dell’amore tra Palermo e la sua tifoseria, un legame che va oltre il calcio e che continua a vivere anche nel ricordo di chi non c’è più.