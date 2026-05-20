Repubblica: “La fiducia dei tifosi. In trentamila per spingere i rosa”

Il Palermo si prepara a vivere una notte da dentro o fuori davanti a un “Renzo Barbera” gremito in ogni ordine di posto. Come racconta Valerio Tripi su Repubblica Palermo, saranno oltre 30 mila i tifosi rosanero presenti per spingere la squadra di Filippo Inzaghi nella difficile rimonta contro il Catanzaro dopo il pesante 3-0 dell’andata.

Secondo quanto riportato da Valerio Tripi su Repubblica Palermo, nel settore ospiti non saranno presenti sostenitori calabresi a causa del divieto di trasferta. Gli spalti destinati normalmente ai tifosi giallorossi verranno occupati dai ragazzi del settore giovanile del Palermo, in una scelta simbolica che vuole rafforzare ulteriormente il senso di appartenenza attorno alla squadra.





Nonostante la pesante sconfitta del “Ceravolo”, i tifosi rosanero hanno continuato a cercare biglietti per una partita che vale l’intera stagione. Valerio Tripi su Repubblica Palermo sottolinea come il clima di fiducia costruito durante il campionato, grazie alle ultime prestazioni e alla lunga serie positiva ottenuta dalla squadra, abbia consolidato il legame tra pubblico e gruppo allenato da Inzaghi. Un rapporto già emerso nelle accoglienze riservate alla squadra dopo la sconfitta di Monza e dopo il pareggio di Reggio Emilia che aveva chiuso la corsa alla promozione diretta.

Nel racconto di Valerio Tripi su Repubblica Palermo emerge anche la spinta del tifo organizzato. Nella serata precedente alla partita gli ultras si sono radunati davanti all’hotel del ritiro per caricare la squadra e trasmettere fiducia in vista della semifinale di ritorno. Un segnale forte da parte della curva, convinta che il Palermo debba provarci fino all’ultimo minuto nonostante il pesante passivo accumulato all’andata.

Sui social, però, non sono mancati anche segnali di delusione. Alcuni tifosi hanno scelto di rinunciare alla partita, arrivando perfino a pubblicare immagini dei biglietti fatti a pezzi o messi in vendita online. Ma, come racconta ancora Valerio Tripi su Repubblica Palermo, quei tagliandi hanno comunque trovato immediatamente nuovi acquirenti, segnale evidente che una parte importante della tifoseria continua a credere nell’impresa.

Il dato più significativo resta comunque quello relativo alla partecipazione del pubblico. La sconfitta di Catanzaro non ha incrinato la passione del popolo rosanero, soprattutto della componente ultras, storicamente vicina alla squadra anche nei momenti più difficili. Dei 28.616 tifosi aventi diritto alla prelazione, quasi 19 mila hanno confermato il proprio posto. Successivamente, nella vendita libera, in appena cinque ore sono stati acquistati altri 10 mila biglietti.

Valerio Tripi su Repubblica Palermo evidenzia infine come il totale delle presenze abbia ormai superato abbondantemente quota 30 mila, avvicinandosi alla capienza massima disponibile del Barbera, fissata intorno ai 32.500 posti al netto del settore ospiti e delle aree a visibilità ridotta. Numeri che confermano ancora una volta il forte legame tra Palermo e la sua squadra.