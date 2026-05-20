Giornale di Sicilia: “Palermo, missione rimonta: il Barbera sarà una bolgia”

Il Palermo si aggrappa al “Renzo Barbera” e alla spinta di oltre 30 mila tifosi per inseguire una rimonta che avrebbe del clamoroso. Come racconta Massimiliano Radicini sul Giornale di Sicilia, la sfida contro il Catanzaro vale molto più di una semplice semifinale playoff: dopo il pesante 3-0 incassato al “Ceravolo”, i rosanero cercano una notte capace di riscrivere il finale della stagione.

Secondo quanto evidenzia Massimiliano Radicini sul Giornale di Sicilia, in città si respira un clima particolare, sospeso tra amarezza e speranza. Da una parte resta la delusione per una gara d’andata praticamente sbagliata sotto ogni aspetto, dall’altra la convinzione che nel calcio nulla sia davvero impossibile. Il Barbera si prepara così a diventare una bolgia, con una coreografia speciale dedicata alla piccola Alessia e uno stadio pronto a trascinare la squadra dal primo all’ultimo minuto.





Nel racconto di Massimiliano Radicini sul Giornale di Sicilia, emerge anche il forte segnale lanciato dal club, che ha deciso di destinare il settore ospiti ai giovani del vivaio rosanero. Una scelta simbolica ma significativa, pensata per compattare ulteriormente l’ambiente attorno alla squadra di Filippo Inzaghi. L’obiettivo è creare un clima capace di spingere il Palermo oltre le difficoltà e alimentare la speranza di una rimonta che oggi appare complicata ma non impossibile.

Dopo il ko dell’andata, Inzaghi ha parlato apertamente di responsabilità collettive. Come sottolinea Massimiliano Radicini sul Giornale di Sicilia, il tecnico rosanero non si è nascosto dopo la brutta prova del “Ceravolo”, cercando però di ricostruire immediatamente le certezze di un gruppo che fino a poche settimane fa sembrava aver trovato equilibrio e continuità. Per tentare l’impresa serviranno orgoglio, coraggio e soprattutto una prestazione perfetta contro un Catanzaro apparso organizzato, lucido e cinico.

Massimiliano Radicini sul Giornale di Sicilia analizza anche l’aspetto tattico della sfida. Il Palermo dovrebbe presentarsi con un offensivo 4-2-3-1: Le Douaron, Palumbo e Johnsen agiranno alle spalle di Pohjanpalo, mentre in mezzo al campo spazio alla coppia Ranocchia-Segre. In difesa tornerà capitan Bani accanto a Ceccaroni, con Rui Modesto e Augello sulle corsie laterali. Ma il rischio maggiore sarà quello di confondere intensità e frenesia: attaccare senza equilibrio potrebbe spalancare spazi pericolosi alle ripartenze del Catanzaro.

Il pubblico rosanero, però, vuole fare la propria parte. Come racconta ancora Massimiliano Radicini sul Giornale di Sicilia, già dal riscaldamento il Barbera proverà a trascinare la squadra verso una serata da ricordare. Ai tifosi interessa soprattutto vedere una reazione vera, una prova all’altezza della maglia e dell’importanza della partita. La finale appare lontana, ma il Palermo vuole provarci fino all’ultimo pallone.