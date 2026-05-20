Corriere dello Sport: “Palermo-Catanzaro, le probabili formazioni: Inzaghi sceglie il 4-2-3-1 offensivo”

Tutto pronto al “Renzo Barbera” per la semifinale playoff di ritorno tra Palermo e Catanzaro. Come riportato dal Corriere dello Sport, Filippo Inzaghi sembra orientato verso un assetto fortemente offensivo per tentare la rimonta dopo il pesante ko dell’andata al “Ceravolo”. Dall’altra parte Aquilani dovrebbe confermare l’undici che ha dominato la prima sfida.

Nel Palermo spazio al 4-2-3-1 con Joronen tra i pali, difesa composta da Rui Modesto, Bani, Ceccaroni e Augello. In mediana agiranno Segre e Ranocchia, mentre sulla trequarti ci saranno Le Douaron, Palumbo e Johnsen alle spalle di Pohjanpalo.





Il Catanzaro risponde con il collaudato 3-4-2-1: Pigliacelli in porta, retroguardia con Brighenti, Antonini e Cassandro. A centrocampo spazio a Pontisso e Petriccione con corsie affidate ad Alesi e Favasuli. In avanti Iemmello e Liberali agiranno dietro Pittarello.

PALERMO (4-2-3-1):

Joronen; Rui Modesto, Bani, Ceccaroni, Augello; Segre, Ranocchia; Le Douaron, Palumbo, Johnsen; Pohjanpalo.

Allenatore: Inzaghi.

A disposizione:

Gomis, Bereszynski, Pierozzi, Peda, Veroli, Magnani, Gomes, Vasic, Giovane, Blin, Gyasi, Corona.

Diffidati:

Pierozzi, Ranocchia, Augello.

CATANZARO (3-4-2-1):

Pigliacelli; Brighenti, Antonini, Cassandro; Alesi, Pontisso, Petriccione, Favasuli; Iemmello, Liberali; Pittarello.

Allenatore: Aquilani.

A disposizione:

Marietta, Bashi, Jack, Verrengia, Frosinini, Pompetti, Rispoli, Nuamah, Buglio, Oudin, Di Francesco, D’Alessandro.

Indisponibili:

Cisse.

Diffidati:

Frosinini.

Arbitro:

Marcenaro di Genova.

Guardalinee:

Scatragli, Palermo.

Quarto uomo:

Collu.

VAR:

Ghersini.

AVAR:

Di Paolo.

Stadio:

Renzo Barbera, Palermo.

Ore:

20:00.

TV:

DAZN.