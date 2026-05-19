Semifinale Playoff Serie B, Inzaghi: «Mi auguro di ritrovare il Palermo dei 72 punti»

Redazione Ilovepalermocalcio Maggio 19, 2026
4f5da2d2-eecd-4d38-aea1-b7e2543000dd

Dal centro sportivo di Torretta, Filippo Inzaghi ha presentato la semifinale di ritorno playoff di Serie B contro il Catanzaro, tornando sulla pesante sconfitta dell’andata e chiedendo alla squadra una reazione immediata davanti al pubblico del “Renzo Barbera”.

Il tecnico rosanero, intervenuto alla vigilia della sfida contro i giallorossi, ha ribadito la necessità di ritrovare il vero Palermo: «Io mi auguro che la squadra sia quella dei 72 punti. È stata una partita storta e siamo tornati indietro di otto mesi. Mi auguro che domani il Palermo torni a fare quello che ha sempre fatto».


Inzaghi ha poi richiamato il percorso costruito durante la stagione, sottolineando il rapporto creato con il pubblico rosanero: «Mi auguro che torni la squadra che, dalla partita contro l’Entella in poi, ha conquistato i suoi tifosi».

L’allenatore del Palermo non nasconde la voglia di provare una rimonta che avrebbe del clamoroso: «Ci piacerebbe fare l’impresa per i nostri tifosi, dimenticando una partita totalmente sbagliata che ormai è andata».

Infine, Inzaghi ha fatto il punto anche sulle condizioni di alcuni singoli in vista della semifinale di ritorno playoff di Serie B contro il Catanzaro: «Le Douaron è completamente recuperato. Bani ha fatto un buon allenamento: deciderà lui, se si sentirà pronto giocherà».

Altre notizie

aquilani inzaghi

Catanzaro, diramata la lista dei convocati per il Palermo: Aquilani punta ancora sul gruppo del 3-0

Redazione Ilovepalermocalcio Maggio 19, 2026
i

Semifinale Playoff Serie B, Inzaghi: «Veniamo da una partita che purtroppo ha oscurato tutto. Dobbiamo essere bravi a far vedere…»

Redazione Ilovepalermocalcio Maggio 19, 2026
4a641d50-075a-4c69-ba1d-d6a205b06a04

Semifinale Playoff Serie B, Inzaghi: «Il Palermo deve tornare a essere sé stesso»

Redazione Ilovepalermocalcio Maggio 19, 2026
68f91438-ed5e-4503-808d-4a62f3160553

Semifinale Playoff Serie B, Inzaghi: «Il Barbera sarà una bolgia, questa squadra può farcela»

Redazione Ilovepalermocalcio Maggio 19, 2026
aquilani catanzaro

Semifinale Playoff Serie B, Aquilani: «Rispettiamo il Palermo, servirà attenzione fino all’ultimo»

Redazione Ilovepalermocalcio Maggio 19, 2026
Screenshot 2026-05-19 163907

Di Napoli: «Il Barbera può trascinare il Palermo. A Catanzaro ha pesato troppo la pressione»

Redazione Ilovepalermocalcio Maggio 19, 2026
Screenshot 2026-05-19 161608

Palermo-Catanzaro, il Barbera prepara una grande coreografia: sui social spunta una prima anticipazione

Redazione Ilovepalermocalcio Maggio 19, 2026
Screenshot 2026-05-18 055529

Catanzaro, rifinitura a Giovino prima della partenza per Palermo: Aquilani verso la conferma dell’undici titolare

Redazione Ilovepalermocalcio Maggio 19, 2026
penguin

Il Penguin su Palermo-Catanzaro: «Il 3-0 sarà difficile da ribaltare. Inzaghi si è sbilanciato troppo»

Redazione Ilovepalermocalcio Maggio 19, 2026
200ccbd2-d156-4eab-817b-af34e1d546cb

Palermo, Appuah saluta il Valenciennes: ora il ritorno in rosanero

Redazione Ilovepalermocalcio Maggio 19, 2026
caf78e1c-2b67-4156-844d-a283b77e5b2f

Palermo, ultima chiamata per la A: questa sera la carica dei tifosi all’NH Hotel

Redazione Ilovepalermocalcio Maggio 19, 2026
Palermo Avellino 2-0 (106) inzaghi

Il Mattino: “Panchina Napoli: Sarri favorito, ma spunta anche il nome di Inzaghi”

Redazione Ilovepalermocalcio Maggio 19, 2026

Ultimissime

aquilani inzaghi

Catanzaro, diramata la lista dei convocati per il Palermo: Aquilani punta ancora sul gruppo del 3-0

Redazione Ilovepalermocalcio Maggio 19, 2026
i

Semifinale Playoff Serie B, Inzaghi: «Veniamo da una partita che purtroppo ha oscurato tutto. Dobbiamo essere bravi a far vedere…»

Redazione Ilovepalermocalcio Maggio 19, 2026
4a641d50-075a-4c69-ba1d-d6a205b06a04

Semifinale Playoff Serie B, Inzaghi: «Il Palermo deve tornare a essere sé stesso»

Redazione Ilovepalermocalcio Maggio 19, 2026
89574169-7861-4ded-aa76-29ee25ed0dd2

Semifinale Playoff Serie B, Inzaghi: «L’impresa ci porterebbe nella storia»

Redazione Ilovepalermocalcio Maggio 19, 2026
68f91438-ed5e-4503-808d-4a62f3160553

Semifinale Playoff Serie B, Inzaghi: «Il Barbera sarà una bolgia, questa squadra può farcela»

Redazione Ilovepalermocalcio Maggio 19, 2026