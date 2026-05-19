Semifinale Playoff Serie B, Inzaghi: «Mi auguro di ritrovare il Palermo dei 72 punti»

Dal centro sportivo di Torretta, Filippo Inzaghi ha presentato la semifinale di ritorno playoff di Serie B contro il Catanzaro, tornando sulla pesante sconfitta dell’andata e chiedendo alla squadra una reazione immediata davanti al pubblico del “Renzo Barbera”.

Il tecnico rosanero, intervenuto alla vigilia della sfida contro i giallorossi, ha ribadito la necessità di ritrovare il vero Palermo: «Io mi auguro che la squadra sia quella dei 72 punti. È stata una partita storta e siamo tornati indietro di otto mesi. Mi auguro che domani il Palermo torni a fare quello che ha sempre fatto».





Inzaghi ha poi richiamato il percorso costruito durante la stagione, sottolineando il rapporto creato con il pubblico rosanero: «Mi auguro che torni la squadra che, dalla partita contro l’Entella in poi, ha conquistato i suoi tifosi».

L’allenatore del Palermo non nasconde la voglia di provare una rimonta che avrebbe del clamoroso: «Ci piacerebbe fare l’impresa per i nostri tifosi, dimenticando una partita totalmente sbagliata che ormai è andata».

Infine, Inzaghi ha fatto il punto anche sulle condizioni di alcuni singoli in vista della semifinale di ritorno playoff di Serie B contro il Catanzaro: «Le Douaron è completamente recuperato. Bani ha fatto un buon allenamento: deciderà lui, se si sentirà pronto giocherà».