Il Mattino: “Panchina Napoli: Sarri favorito, ma spunta anche il nome di Inzaghi”

Redazione Ilovepalermocalcio Maggio 19, 2026
Palermo Avellino 2-0 (106) inzaghi

La panchina del Napoli è al centro di un momento di grande incertezza. L’addio di Antonio Conte non è ancora ufficiale, ma le dichiarazioni post-Pisa dell’allenatore lasciano presagire che la separazione sia ormai vicina.

Secondo l’edizione odierna de Il Mattino, il favorito per raccogliere l’eredità di Conte è Maurizio Sarri. Dopo il recente ritorno alla Lazio, il tecnico potrebbe presto sedersi anche all’ombra del Vesuvio. I contatti tra il club e i suoi procuratori, Alessandro Pellegrini e Frank Trimboli, sono già in corso, e sul tavolo ci sarebbe un contratto triennale con ingaggio fisso da 2,6 milioni di euro a stagione, che può arrivare fino a 3,2 milioni includendo i premi legati alla qualificazione in Champions League.


Le vecchie divergenze tra Sarri e il presidente Aurelio De Laurentiis sembrano superate: i rapporti si sarebbero chiariti negli ultimi anni, con il tecnico pronto a valutare come “prime acquisizioni” i calciatori ritenuti esuberi dalla società.

Tuttavia, resta aperta la porta alle alternative, con De Laurentiis noto per i colpi a sorpresa. Tra i nomi circolati nelle ultime settimane ci sono Raffaele Palladino, Max Allegri in caso di addio al Milan, Stefano Pioli, Fabio Grosso del Sassuolo e, a sorpresa, Filippo Inzaghi, attualmente allenatore del Palermo in Serie B. L’inserimento di Inzaghi rappresenta un’ipotesi inattesa, ma conferma come il club stia valutando profili diversi per una scelta che si preannuncia decisiva per il futuro della squadra.

Altre notizie

Palermo Catanzaro gol (4)

Palermo-Catanzaro, Barbera sold out: oltre 33 mila spettatori per la semifinale playoff

Redazione Ilovepalermocalcio Maggio 20, 2026
Screenshot 2026-05-20 193052

Palermo-Catanzaro, il toccante omaggio del Catanzaro ad Alessia La Rosa al Barbera

Redazione Ilovepalermocalcio Maggio 20, 2026
e1cee9c5-97a8-4339-b1d0-83d838cff567

Palermo-Catanzaro, inaugurato al Barbera il murales dedicato ad Alessia e Joshua

Redazione Ilovepalermocalcio Maggio 20, 2026
Palermo Sudtirol 3-0 (147) johnsen augello

Semifinale Playoff Serie B Palermo-Catanzaro: le formazioni ufficiali

Redazione Ilovepalermocalcio Maggio 20, 2026
polizia foto buona HD-2

Palermo-Catanzaro, quattro ultras rosanero denunciati dopo i fuochi d’artificio sotto l’hotel dei calabresi

Redazione Ilovepalermocalcio Maggio 20, 2026
tifosi renzo barbera tornelli

Palermo, consegnato al Comune il progetto del nuovo stadio Barbera

Redazione Ilovepalermocalcio Maggio 20, 2026
Screenshot 2026-05-20 145026

Mutti crede nel Palermo: «La rimonta è difficile, ma non impossibile»

Redazione Ilovepalermocalcio Maggio 20, 2026
Screenshot 2026-05-20 141317

Palermo-Catanzaro: fuochi d’artificio sotto l’albergo dei calabresi

Redazione Ilovepalermocalcio Maggio 20, 2026
palermo venezia 0-0 serie B (98) gyasi Doumbia

Venezia, Sporting Lisbona in chiusura per Doumbia

Redazione Ilovepalermocalcio Maggio 20, 2026
palermo cesena 2-0 (107) inzaghi

Palermo-Catanzaro: i convocati di Inzaghi

Redazione Ilovepalermocalcio Maggio 20, 2026
Palermo Juve Stabia 2-2 (79) alessia

Palermo-Catanzaro, coreografia speciale per Alessia: “Diamogli l’ultimo saluto”

Redazione Ilovepalermocalcio Maggio 20, 2026
d'angelo

Pedullà: “Avellino, D’Angelo resta in pole: incontro positivo con il club”

Redazione Ilovepalermocalcio Maggio 20, 2026

Ultimissime

Palermo Catanzaro gol (4)

Palermo-Catanzaro, Barbera sold out: oltre 33 mila spettatori per la semifinale playoff

Redazione Ilovepalermocalcio Maggio 20, 2026
Screenshot 2026-05-20 193052

Palermo-Catanzaro, il toccante omaggio del Catanzaro ad Alessia La Rosa al Barbera

Redazione Ilovepalermocalcio Maggio 20, 2026
e1cee9c5-97a8-4339-b1d0-83d838cff567

Palermo-Catanzaro, inaugurato al Barbera il murales dedicato ad Alessia e Joshua

Redazione Ilovepalermocalcio Maggio 20, 2026
Palermo Sudtirol 3-0 (147) johnsen augello

Semifinale Playoff Serie B Palermo-Catanzaro: le formazioni ufficiali

Redazione Ilovepalermocalcio Maggio 20, 2026
polizia foto buona HD-2

Palermo-Catanzaro, quattro ultras rosanero denunciati dopo i fuochi d’artificio sotto l’hotel dei calabresi

Redazione Ilovepalermocalcio Maggio 20, 2026