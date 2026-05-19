Il Mattino: “Panchina Napoli: Sarri favorito, ma spunta anche il nome di Inzaghi”

La panchina del Napoli è al centro di un momento di grande incertezza. L’addio di Antonio Conte non è ancora ufficiale, ma le dichiarazioni post-Pisa dell’allenatore lasciano presagire che la separazione sia ormai vicina.

Secondo l’edizione odierna de Il Mattino, il favorito per raccogliere l’eredità di Conte è Maurizio Sarri. Dopo il recente ritorno alla Lazio, il tecnico potrebbe presto sedersi anche all’ombra del Vesuvio. I contatti tra il club e i suoi procuratori, Alessandro Pellegrini e Frank Trimboli, sono già in corso, e sul tavolo ci sarebbe un contratto triennale con ingaggio fisso da 2,6 milioni di euro a stagione, che può arrivare fino a 3,2 milioni includendo i premi legati alla qualificazione in Champions League.





Le vecchie divergenze tra Sarri e il presidente Aurelio De Laurentiis sembrano superate: i rapporti si sarebbero chiariti negli ultimi anni, con il tecnico pronto a valutare come “prime acquisizioni” i calciatori ritenuti esuberi dalla società.

Tuttavia, resta aperta la porta alle alternative, con De Laurentiis noto per i colpi a sorpresa. Tra i nomi circolati nelle ultime settimane ci sono Raffaele Palladino, Max Allegri in caso di addio al Milan, Stefano Pioli, Fabio Grosso del Sassuolo e, a sorpresa, Filippo Inzaghi, attualmente allenatore del Palermo in Serie B. L’inserimento di Inzaghi rappresenta un’ipotesi inattesa, ma conferma come il club stia valutando profili diversi per una scelta che si preannuncia decisiva per il futuro della squadra.