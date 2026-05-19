Giornale di Sicilia: “Palermo, serve un’impresa storica: nessuno ha mai rimontato tre gol nei Playoff di B”

La missione del Palermo si chiama impresa. Dopo il pesante 3-0 subito al “Ceravolo” contro il Catanzaro, i rosanero dovranno riuscire in qualcosa che nei playoff di Serie B non è mai accaduto: rimontare tre gol di svantaggio in una doppia sfida promozione. Nel focus firmato da Alessandro Arena per il Giornale di Sicilia, emerge tutta la difficoltà della montagna che la squadra di Filippo Inzaghi sarà chiamata a scalare al “Renzo Barbera”.

Come sottolinea Alessandro Arena sul Giornale di Sicilia, nella storia dei playoff cadetti ci sono stati diversi ribaltoni memorabili, ma nessuna squadra è mai riuscita a ribaltare un passivo di tre reti. Il Palermo dovrà quindi scrivere una pagina completamente nuova della storia degli spareggi promozione.





Nel focus del Giornale di Sicilia, Arena ricorda alcuni dei comeback più iconici della Serie B: dal Torino del 2006 contro il Mantova al Verona del 2019 contro il Cittadella, passando per il Frosinone che nel 2018 conquistò la Serie A proprio contro il Palermo. Ma in nessuno di questi casi la squadra rimontante partiva da uno svantaggio pesante come il 3-0 incassato dai rosanero contro il Catanzaro.

Secondo Alessandro Arena del Giornale di Sicilia, il Palermo dovrà anche invertire un altro dato negativo: contro i giallorossi è arrivata la quarta sconfitta consecutiva nei playoff dopo i ko contro Venezia e Juve Stabia nelle precedenti edizioni. Peggio, nella storia recente degli spareggi di Serie B, ha fatto soltanto lo Spezia.

Nel suo approfondimento sul Giornale di Sicilia, Arena prova però a riaccendere le speranze del popolo rosanero ricordando alcune rimonte storiche vissute dal Palermo negli ultimi anni. Su tutte quella contro la Virtus Entella nei playoff di Serie C del 2022, quando il Palermo riuscì a ribaltare una situazione complicatissima davanti al pubblico del “Barbera”.

Il Giornale di Sicilia ricorda anche altre notti simbolo della storia rosanero, come la rimonta salvezza del 2016 in Serie A o i doppi confronti vinti contro Milan e Slavia Praga tra Coppa Italia e Coppa Uefa.

Per Alessandro Arena, però, quella contro il Catanzaro sarebbe qualcosa di ancora più grande: «Stavolta sarà molto più difficile, ma se l’impresa riuscisse finirebbe dritta nella storia del calcio italiano».