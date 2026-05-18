Escl. Carrozzieri: «Il Palermo non ha sottovalutato il Catanzaro. Inzaghi e Aquilani…»
«Il Palermo non è morto». È questo il messaggio di fiducia lanciato da Moris Carrozzieri dopo il pesante ko dei rosanero al “Ceravolo”. L’ex difensore del Palermo, intervenuto in esclusiva ai microfoni di “Ilovepalermocalcio.com” ha analizzato la sconfitta per 3-0 contro il Catanzaro e la semifinale di ritorno in programma al Barbera, soffermandosi sulle difficoltà emerse nella gara d’andata ma mostrando fiducia sulle possibilità di rimonta da parte della squadra di Inzaghi.