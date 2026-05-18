Gazzetta del Sud: “Catanzaro da sogno, Palermo travolto: Aquilani e Iemmello firmano il tris”

Nel racconto della Gazzetta del Sud, il Catanzaro domina il Palermo e si prende la semifinale d’andata playoff di Serie B con un netto 3-0 che fa esplodere il “Ceravolo”. Il quotidiano calabrese parla apertamente di «notti magiche» per descrivere la prestazione della squadra di Alberto Aquilani, trascinata ancora una volta da uno straordinario Pietro Iemmello.

Secondo la Gazzetta del Sud, l’inizio della gara è devastante per il Palermo: bastano appena 47 secondi a Iemmello per portare avanti il Catanzaro con un colpo di testa perfetto sul cross di Cassandro. Il capitano giallorosso anticipa Peda e Pierozzi, mandando immediatamente in tilt la difesa rosanero.





Nel racconto della Gazzetta del Sud, il Palermo accusa duramente il colpo e fatica enormemente a reagire al fraseggio rapido e intenso del Catanzaro. Il raddoppio arriva ancora grazie a Iemmello, sempre di testa, sugli sviluppi di un calcio d’angolo battuto da Pontisso e corretto da Brighenti. Inizialmente annullata per fuorigioco, la rete viene poi convalidata dal VAR.

La Gazzetta del Sud evidenzia come il Catanzaro continui a dominare il match anche dopo il doppio vantaggio. Pittarello e Pontisso sfiorano il tris prima della rete di Liberali, arrivata al termine di una splendida azione costruita da Pigliacelli e rifinita ancora da Iemmello. Il giovane giallorosso manda fuori tempo Ceccaroni con una finta e supera Joronen con un mancino morbido.

Nel secondo tempo, racconta ancora la Gazzetta del Sud, Inzaghi prova a cambiare la partita con quattro sostituzioni nel giro di pochi minuti, ma il Palermo continua a faticare contro l’organizzazione della squadra di Aquilani. I rosanero alzano il baricentro ma creano poco, mentre il Catanzaro resta pericoloso soprattutto nelle ripartenze.

Il quotidiano sottolinea anche il buon impatto di Johnsen, uno dei pochi a dare vivacità offensiva al Palermo nella ripresa. Aquilani però risponde inserendo freschezza con Frosinini e Pompetti, mantenendo altissima l’intensità della squadra giallorossa.

Nel finale il Catanzaro sfiora addirittura il poker con Pittarello, Frosinini e Pompetti, mentre il Palermo riesce a colpire soltanto la traversa con Rui Modesto nei minuti di recupero. Per la Gazzetta del Sud, il 3-0 finale sta addirittura stretto alla squadra di Aquilani, protagonista di una delle migliori prestazioni stagionali.

Adesso il Catanzaro vede la finale playoff sempre più vicina, mentre il Palermo sarà chiamato a una vera impresa mercoledì al “Renzo Barbera”, dove servirà vincere con almeno tre gol di scarto per continuare a inseguire il sogno Serie A.