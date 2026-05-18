Corriere dello Sport: “Catanzaro-Palermo 3-0, le pagelle: Iemmello domina, notte fonda per i rosanero”

Redazione Ilovepalermocalcio Maggio 18, 2026
Screenshot 2026-05-18 062159

Nel netto 3-0 con cui il Catanzaro ha travolto il Palermo nella semifinale d’andata playoff di Serie B, il Corriere dello Sport premia soprattutto la straordinaria prestazione di Pietro Iemmello, autentico trascinatore della squadra di Alberto Aquilani. Il quotidiano assegna infatti un 8,5 all’attaccante giallorosso, autore di una doppietta e protagonista assoluto della notte del “Ceravolo”.

Nelle pagelle del Corriere dello Sport spiccano anche i voti alti per Liberali, Petriccione, Favasuli e Pontisso, simboli di un Catanzaro aggressivo, organizzato e dominante per lunghi tratti della gara. Ottimo anche il voto assegnato ad Aquilani, premiato con un 8 dopo una prestazione praticamente perfetta della sua squadra.


Sul fronte Palermo, invece, il Corriere dello Sport boccia quasi interamente la prova della formazione di Filippo Inzaghi. Male la difesa rosanero, con insufficienze pesanti per Peda, Ceccaroni e Pierozzi, mentre gli unici a salvarsi parzialmente sono Palumbo e Rui Modesto. Voto 5 anche per Inzaghi dopo una serata da dimenticare per il Palermo.

CATANZARO

Pigliacelli 6;
Cassandro 6,5;
Antonini 6,5;
Brighenti 6,5;
Favasuli 7;
Petriccione 7;
Pontisso 7 (31’ st Pompetti 6);
Alesi 6,5 (40’ st Rispoli sv);
Liberali 7,5 (31’ st Frosinini 6);
Iemmello 8,5 (40’ st Di Francesco sv);
Pittarello 6,5.

A disp.: Marietta, Bashi, Jack, Verrengia, Nuamah, Buglio, Oudin, D’Alessandro.
All.: Aquilani 8.

PALERMO

Joronen 5;
Peda 5;
Magnani 5,5;
Ceccaroni 5;
Pierozzi 5 (1’ st Gyasi 5);
Segre 5,5 (43’ st Giovane sv);
Ranocchia 5,5 (15’ st Blin 5,5);
Augello 5 (16’ st Rui Modesto 6);
Le Douaron 5,5 (7’ st Johnsen 6);
Palumbo 6;
Pohjanpalo 5,5.

A disp.: Gomis, Veroli, Di Bartolo, Gomes, Vasic, Bani, Corona.
All.: Inzaghi 5.

ARBITRO

Feliciani di Teramo 6.

Altre notizie

0d6775b08d

Corriere dello Sport: “Iemmello strapazza il Palermo”

Redazione Ilovepalermocalcio Maggio 18, 2026
Screenshot 2026-05-18 061054

Catanzaro-Palermo 3-0, gli highlights della Semifinale Playoff

Redazione Ilovepalermocalcio Maggio 18, 2026
Screenshot 2026-05-18 060507

Catanzaro-Palermo, Joronen: «Brutta partita, ma non è finita»

Redazione Ilovepalermocalcio Maggio 18, 2026
Screenshot 2026-05-18 060502

Catanzaro-Palermo, Segre non si arrende: «Dobbiamo sputare sangue fino alla fine»

Redazione Ilovepalermocalcio Maggio 18, 2026
Screenshot 2026-05-18 060348

Palermo travolto a Catanzaro, Inzaghi ci crede ancora: «Nel calcio ho già visto queste rimonte»

Redazione Ilovepalermocalcio Maggio 18, 2026
Screenshot 2026-05-18 055759

Iemmello non si fida: «Se andiamo a Palermo per difenderci prendiamo cinque gol»

Redazione Ilovepalermocalcio Maggio 18, 2026
Screenshot 2026-05-18 055529

Aquilani: «Nessuna polemica, il Catanzaro ha fatto una super partita. A Palermo non andremo a speculare»

Redazione Ilovepalermocalcio Maggio 18, 2026
f7da4c44-046c-43a5-a5df-eed4d2bd05d5

Catanzaro-Palermo 3-0. Inzaghi: «Possiamo fare tre gol al Barbera. Polemiche assurde sulle mie parole»

Redazione Ilovepalermocalcio Maggio 17, 2026
catanzaropalermo

Palermo umiliato al Ceravolo: il Catanzaro vede la finale playoff

Katia Virzì Maggio 17, 2026
catanzaropalermo2

Semifinale Playoff Serie B: le pagelle di Catanzaro-Palermo

Angelo Giambona Maggio 17, 2026
725e30f0-b5a0-4688-9568-b032039f6b5d

Palermo, la fascia speciale per Alessia: il capitano Jacopo Segre la indosserà al Ceravolo

Redazione Ilovepalermocalcio Maggio 17, 2026
palermo bari serie b 2-0 (44) ranocchia

Catanzaro-Palermo LIVE, semifinale Playoff Serie B: cronaca e risultato in diretta

Katia Virzì Maggio 17, 2026

Ultimissime

Screenshot 2026-05-18 062159

Corriere dello Sport: “Catanzaro-Palermo 3-0, le pagelle: Iemmello domina, notte fonda per i rosanero”

Redazione Ilovepalermocalcio Maggio 18, 2026
0d6775b08d

Corriere dello Sport: “Iemmello strapazza il Palermo”

Redazione Ilovepalermocalcio Maggio 18, 2026
Screenshot 2026-05-18 061054

Catanzaro-Palermo 3-0, gli highlights della Semifinale Playoff

Redazione Ilovepalermocalcio Maggio 18, 2026
Screenshot 2026-05-18 060507

Catanzaro-Palermo, Joronen: «Brutta partita, ma non è finita»

Redazione Ilovepalermocalcio Maggio 18, 2026
Screenshot 2026-05-18 060502

Catanzaro-Palermo, Segre non si arrende: «Dobbiamo sputare sangue fino alla fine»

Redazione Ilovepalermocalcio Maggio 18, 2026