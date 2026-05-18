Corriere dello Sport: “Catanzaro-Palermo 3-0, le pagelle: Iemmello domina, notte fonda per i rosanero”

Nel netto 3-0 con cui il Catanzaro ha travolto il Palermo nella semifinale d’andata playoff di Serie B, il Corriere dello Sport premia soprattutto la straordinaria prestazione di Pietro Iemmello, autentico trascinatore della squadra di Alberto Aquilani. Il quotidiano assegna infatti un 8,5 all’attaccante giallorosso, autore di una doppietta e protagonista assoluto della notte del “Ceravolo”.

Nelle pagelle del Corriere dello Sport spiccano anche i voti alti per Liberali, Petriccione, Favasuli e Pontisso, simboli di un Catanzaro aggressivo, organizzato e dominante per lunghi tratti della gara. Ottimo anche il voto assegnato ad Aquilani, premiato con un 8 dopo una prestazione praticamente perfetta della sua squadra.





Sul fronte Palermo, invece, il Corriere dello Sport boccia quasi interamente la prova della formazione di Filippo Inzaghi. Male la difesa rosanero, con insufficienze pesanti per Peda, Ceccaroni e Pierozzi, mentre gli unici a salvarsi parzialmente sono Palumbo e Rui Modesto. Voto 5 anche per Inzaghi dopo una serata da dimenticare per il Palermo.

CATANZARO

Pigliacelli 6;

Cassandro 6,5;

Antonini 6,5;

Brighenti 6,5;

Favasuli 7;

Petriccione 7;

Pontisso 7 (31’ st Pompetti 6);

Alesi 6,5 (40’ st Rispoli sv);

Liberali 7,5 (31’ st Frosinini 6);

Iemmello 8,5 (40’ st Di Francesco sv);

Pittarello 6,5.

A disp.: Marietta, Bashi, Jack, Verrengia, Nuamah, Buglio, Oudin, D’Alessandro.

All.: Aquilani 8.

PALERMO

Joronen 5;

Peda 5;

Magnani 5,5;

Ceccaroni 5;

Pierozzi 5 (1’ st Gyasi 5);

Segre 5,5 (43’ st Giovane sv);

Ranocchia 5,5 (15’ st Blin 5,5);

Augello 5 (16’ st Rui Modesto 6);

Le Douaron 5,5 (7’ st Johnsen 6);

Palumbo 6;

Pohjanpalo 5,5.

A disp.: Gomis, Veroli, Di Bartolo, Gomes, Vasic, Bani, Corona.

All.: Inzaghi 5.

ARBITRO

Feliciani di Teramo 6.