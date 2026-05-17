Catanzaro-Palermo 3-0. Inzaghi: «Possiamo fare tre gol al Barbera. Polemiche assurde sulle mie parole»

Redazione Ilovepalermocalcio Maggio 17, 2026

Filippo Inzaghi prova a tenere acceso il lumicino della speranza dopo il pesantissimo 3-0 incassato dal Palermo al “Ceravolo” contro il Catanzaro nella semifinale d’andata playoff di Serie B. Al termine della gara, il tecnico rosanero ha parlato in sala stampa difendendo le dichiarazioni della vigilia e rilanciando le ambizioni di rimonta in vista del ritorno al “Renzo Barbera”.

«Chiuderla all’andata? Non capisco cosa dovessi dire, tutti quanti lo dicono. Anche Iemmello lo ha detto, tutti sono andati a tirare fuori una polemica assurda», ha spiegato Inzaghi. L’allenatore del Palermo ha poi aggiunto: «Parlavo della mia squadra, non alimentiamo polemiche sterili e poi ci lamentiamo della violenza negli stadi. Abbiamo fatto 13 punti più del Catanzaro ma oggi non si è visto».


Nonostante il pesante passivo maturato in Calabria, Inzaghi continua a credere nella possibilità di ribaltare la semifinale davanti al pubblico rosanero: «Ci sono altri 90 minuti, tireremo le somme dopo mercoledì». Il tecnico ha poi rilanciato: «Abbiamo fatto tante partite in casa facendo tre gol, facciamo i complimenti a loro ma noi ci crediamo».

Inzaghi ha infine invitato la squadra a reagire dopo una serata completamente sbagliata: «Abbiamo preso tre gol in un tempo e possiamo farli anche noi davanti al Barbera. Abbiamo sbagliato tutto e tutti, dobbiamo tornare a casa e crederci con la nostra gente. Lo hanno fatto loro, possiamo farlo noi».

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