Catanzaro-Palermo, le formazioni ufficiali della semifinale Playoff

Redazione Ilovepalermocalcio Maggio 17, 2026
palermo modena 1-1 (65) joronen

Sono state diramate le formazioni ufficiali di Catanzaro-Palermo, semifinale d’andata dei playoff del campionato di Serie BKT 2025-2026, in programma questa sera alle ore 20 allo stadio “Ceravolo”.

Aquilani conferma Iemmello dal primo minuto insieme a Pittarello, con Liberali sulla trequarti. Nel Palermo Inzaghi recupera Palumbo, regolarmente titolare alle spalle di Pohjanpalo insieme a Le Douaron. In difesa confermata la linea composta da Peda, Magnani e Ceccaroni.


Catanzaro (3-4-2-1)

Pigliacelli; Cassandro, Antonini, Brighenti; Favasuli, Pontisso, Petriccione, Alesi; Liberali, Iemmello; Pittarello.

A disposizione:
Marietta, Bashi, Jack, Nuamah, Pompetti, Verrengia, Oudin, Rispoli, Frosinini, D’Alessandro, Di Francesco, Buglio.

Allenatore: Aquilani

Palermo (3-4-2-1)

Joronen; Peda, Magnani, Ceccaroni; Pierozzi, Segre, Ranocchia, Augello; Palumbo, Le Douaron; Pohjanpalo.

A disposizione:
Gomis, Di Bartolo, Gomes, Johnsen, Gyasi, Bani, Vasic, Giovane, Rui Modesto, Blin, Corona, Veroli.

Allenatore: Inzaghi

Arbitro e ufficiali di gara
Arbitro: Ermanno Feliciani (Teramo)
Assistenti: Vittorio Di Gioia (Nola) e Alex Cavallina (Parma)
Quarto ufficiale: Niccolò Turrini (Firenze)
VAR: Luca Pairetto (Nichelino)
AVAR: Marco Piccinini (Forlì)

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